Keine Angaben zur Krankheit Klinikaufenthalt und kurzfristige Konzertabsage: Was fehlt Rita Ora?

Am 25. Juli trat Rita Ora noch im litauischen Vilnius auf. (dr/spot)

SpotOn News | 28.07.2024, 14:38 Uhr

Was fehlt Rita Ora? Die britische Sängerin musste von Freitag auf Samstag eine Nacht in einem ungarischen Krankenhaus verbringen. Ihr geplantes Konzert am Samstagabend wurde kurzfristig abgesagt.

Große Sorge um die britische Sängerin Rita Ora (33). Am Samstagabend (27. Juli) musste kurzfristig ein Konzert der Künstlerin in Ungarn abgesagt werden. Der Grund: Ora verbrachte die Nacht von Freitag auf Samstag aus bislang unbekannten Gründen in einem Krankenhaus in Budapest. Nach der Absage entschuldigte sich Ora via Instagram, ohne darauf einzugehen, welche gesundheitlichen Probleme sie habe.

Auch das "Campus Feszitval" im ungarischen Debrecen sprach in der offiziellen Mitteilung am Samstag lediglich davon, dass Ora ihren Auftritt "krankheitshalber" streichen musste. Ora ergänzte in ihrem Statement lediglich, dass sie sich nun "gründlich ausruhen" und "die Anweisungen ihres Arztes befolgen" müsse. Sie bedankte sich zudem für das Verständnis ihrer Fans. Ihr tue es sehr leid, dass sie nicht wie geplant auftreten könne.

Weitere Konzerte im August geplant

Der Tourplan von Rita Ora kommt ihrer Erkrankung aktuell entgegen: Erst am 16. August ist im slowakischen Bratislava ihr nächstes Konzert geplant. Zwei Tage später geht es weiter nach Rumänien, am 26. August folgt ein Auftritt in Manchester. Ob ihre Erkrankung auch Auswirkungen auf ihre kommenden Konzerte haben wird, ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden.