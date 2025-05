Stars Kneecap: Rapper Mo Chara wird Terrorismus vorgeworfen

Kneecap - Moglai Bap Dj Provai Mo Chara of Kneecap - AUG 2024 - GETTY - BFI Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 14:00 Uhr

Der irische Star wird sich im Vereinigten Königreich wegen Terrorismus verantworten müssen.

Kneecap-Star Mo Chara muss sich im Vereinigten Königreich wegen Terrorismus verantworten.

Der 27-jährige irische Rapper, der mit bürgerlichem Namen Liam Óg Ó Hannaidh heißt, soll laut Berichten der Londoner Metropolitan Police „eine Flagge in Unterstützung der verbotenen Organisation Hisbollah“ gezeigt haben, als er im November 2024 im O2-Forum der britischen Hauptstadt auf der Bühne stand. Ó Hannaidh, der in Großbritannien unter dem anglisierten Namen Liam O’Hanna angezeigt wurde, soll in dieser Angelegenheit am 18. Juni vor Gericht angehört werden. In einem Statement auf Instagram schrieb seine Band Kneecap über den Vorfall: „Wir bestreiten dieses ‚Vergehen‘ und werden uns vehement verteidigen. Das ist politische Kontrolle. Das ist ein Karneval der Ablenkung. 14.000 Babys droht in Gaza aktuell der Hungertod, während die aus der ganzen Welt gesandten Lebensmittel auf der anderen Seite einer Mauer warten und die britische Oberschicht sich wieder einmal auf uns fokussiert. Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte. Ihr nicht. Wir werden euch vor Gericht bekämpfen. Wir werden gewinnen.“

Die Metropolitan Police erklärte derweil, dass in der Angelegenheit aktuell Aufnahmen des Konzerts vom November 2024 gesichtet werden, in der die Band angeblich „Hoch lebe Hamas, hoch lebe Hisbollah“ gerufen haben soll. Im Zuge der Ermittlungen ließ die Staatsanwaltschaft eine Anklage zu, da beide Organisationen im Vereinigten Königreich verboten sind und es eine Straftat darstellt, ihnen öffentlich Unterstützung zuzusagen. Kneecap betont dagegen, dass sie weder die Hamas noch die Hisbollah befürworten.