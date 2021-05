„Knives Out 2“: Auch Kate Hudson in Fortsetzung des Krimi-Hits

21.05.2021 21:22 Uhr

Auch Kate Hudson übernimmt eine Rolle in der Fortsetzung des Erfolgskrimis "Knives Out".

Mit Hollywood-Schönheit Kate Hudson stößt laut „Deadline“ ein weiterer hochkarätiger Star zur Fortsetzung der Krimikomödie von 2019. Welchen Charakter die 42-jährige Schauspielerin in dem Sequel mimen wird, ist allerdings noch unbekannt.

Bisher ist bestätigt, dass Leslie Odom Jr., Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn und Dave Bautista an „Knives Out 2“ mitwirken werden. Die Dreharbeiten sollen diesen Sommer in Griechenland starten. Daniel Craig wird für die Fortsetzung seine Rolle als Detektiv Benoit Blanc wieder aufnehmen.

Daniel Craig wieder mit an Bord

„Star Wars“-Filmemacher Rian Johnson übernimmt erneut die Regie und wird zudem auch das Drehbuch für die Netflix-Produktion liefern. Details zum Plot des kommenden Streifens werden noch unter Verschluss gehalten. Im Mittelpunkt der Handlung steht jedoch wieder Blanc, der ein weiteres Verbrechen aufklären muss. Der erste Film von 2019 war ein großer Erfolg. Blanc musste den Mord an einem renommierten Krimiautor untersuchen.

Die unfassbare All-Star-Ensemble-Besetzung umfasste im ersten Teil „Knives Out – Mord ist Familiensache“ unter anderem Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Don Johnson, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette und Frank Oz. (Bang/KT)