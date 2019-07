Knutscht Lady Gaga hier mit ihrem Neuen?

Mittwoch, 31. Juli 2019 20:54 Uhr

Zuletzt standen immer wieder Liebesgerüchte um Lady Gaga (33) und Hollywood-Star Bradley Cooper (44) im Raum. Mitunter wurde sogar spekuliert, ob die US-Amerikaner sogar schon zusammen wohnen. Allerdings zeigte sich die Sängerin in der Öffentlichkeit nun mit einem ganz anderen Lover.

Sängerin Lady Gaga scheint es wohl einfach nicht lange alleine auszuhalten. Erst Anfang des Jahres trennte sie sich von Talentmanager Christian Carino (50). Am Set von “A Star Is Born” lernte sie Schauspieler Bradley Cooper kennen. Schnell machte dann Liebesgerüchte die Runde, die sich aber offensichtlich nicht bewahrheiteten.

Die 33-Jährige wurde am letzten Sonntag beim Brunch mit ihrem Tontechniker Dan Horton gesichtet. In Studio City, Kalifornien küssten sich die beiden in aller Öffentlichkeit ziemlich innig. Zudem hat sich das Paar an einen Tisch direkt am Bürgersteig gesetzt und präsentierte sich somit den Passanten.“Ironischerweise hatte sie vorne in der Nähe des Bürgersteigs einen Tisch, so dass es ihr klar war, gesehen zu werden“, so ein Kellner gegenüber dem “People-Magazin”.

Gaga und Horton kennen sich schon länger

Dabei soll das Paar wenigstens eine Stunde in dem Lokal namens „Greenville“ gesessen und intensive Gespräche geführt haben. Die Chemie zwischen den angeblich Verliebten scheint offensichtlich zu stimmen.

Laut seinem Geschäftsprofil auf der Unternehmerseite “LinkedIn” ist Horton seit 2018 für die “American Horror Story”-Darstellerin tätig. Zudem gab er auf der Seite an, bereits für Künstler wie Bruno Mars (33) oder Justin Timberlake (38) gearbeitet zu haben.

Quelle: instagram.com

Die bisherigen Lover

Allerdings ist der Tontechniker nicht ihr erster Mitarbeiter den die “Pokerface”-Sängerin datet. 2008-2010 hatte die Künstlerin was mit ihrem Kreativdirektor Matthew Williams (47). 2005 lernte sie Barbesitzer Luc Curl kennen. Die Romanze hielt allerdings nicht lange. Mit “Chicago-Fire”-Star Taylor Kinney (38) verlobte sich Gaga sogar.

2016 kam dann die Trennung nach fünf Jahren. Ein Jahr später kam der Popstar dann mit seinem letzten offiziellen Freund zusammen. Mit Christian Carino (50) führte Lady Gaga bis Februar 2019 eine Beziehung.

Ob der neue Lover wohl endlich die Liebe fürs Leben ist?