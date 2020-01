Kobe Bryant (†41) wird beim Super Bowl geehrt

Kobe Bryant wird beim Super Bowl geehrt. Der 41-jährige Basketballer und seine 13-jährige Tochter Gianna waren unter den neun Opfern, die vor einigen Tagen bei einem Helikopterabsturz im kalifornischen Calabasas ums Leben kamen.

Um das Werk des ehemaligen NBA-Stars gebührend zu ehren, wollen die Bosse der American Football-League nun eine Gedenkaktion für Kobe organisieren. NFL-Kommissar Roger Goodell bestätigte die Berichte bei seiner jährlichen Pressekonferenz am Mittwoch (29 Januar).

„Kobe war eine besondere Person“

Er erklärte: „Ich glaube nicht, dass nur Los Angeles den Verlust von Kobe Bryant betrauert. Kobe war eine besondere Person. Ich hatte die Chance, ihn zu treffen. Er hat eine Menge in unsere Welt gebracht und ich glaube, alle von uns fühlen nicht nur mit seiner Familie wegen dieses tragischen Vorfalls, sondern mit allen anderen, die in diesem Helikopter saßen. Es ist schwer zu verstehen und hart zu verarbeiten.“

Auch bei den diesjährigen Grammy-Awards war der Tod des Sportlers das vorherrschende Thema. Moderatorin Alicia Keys sagte nach Bekanntwerden von Kobes Ableben:

„Hier sind wir bei der größten Nacht der Musik, feiern unsere Künstler, die es am besten machen, aber um ehrlich zu sein fühlen wir alle gerade diese verrückte Traurigkeit, denn heute verlor Los Angeles, Amerika und die ganze Welt einen Helden. Und wir stehen hier mit gebrochenem Herzen in dem Haus, das Kobe Bryant gebaut hat. Jetzt gerade denken wir an Kobe, seine Familie und all die, die tragischerweise ums Leben gekommen sind, mit unserem Geist, unseren Herzen, in unseren Gebeten, sie sind hier im Raum.“