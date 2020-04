Kobe Bryant: Das ist sein neues Buch „The Wizenard Series: Season One“

Kobe Bryants neues Buch erscheint zwei Monate nach seinem Tod. Die 41-jährige Basketball-Legende und seine 13-jährige Tochter verloren bei einem Helikopterabsturz am 26. Januar auf tragische Weise ihr Leben.

Der Hubschrauber stürzte über Calabasas ab, was insgesamt neun Menschen das Leben kostete. Jetzt ist posthum das neue Buch Bryants erschienen, wie seine Frau Vanessa auf Instagram verkündete: „Wir hoffen, ihr seid alle bereit, die West Bottom Badgers für eine weitere magische Basketball-Saison zu treffen. ‚The Wizenard Series: Season One‘ ist jetzt erhältlich.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Vanessa Bryant ? (@vanessabryant) am Mär 31, 2020 um 8:57 PDT

Beerdigung im kleinen Rahmen

Den ersten Teil, ‘The Wizenard Series: Training Camp’ hatte Kobe vor einem Jahr auf den Markt gebracht. In einem Interview erklärte der Basketballer damals gegenüber ‘Daily Mail’ seine Beweggründe Autor zu werden: „Ich habe sie entwickelt, um die Fantasie junger Sportler für ein Thema zu wecken, das sie lieben: Sport.“

Am 7. Februar wurden Kobe und seine Tochter im Rahmen einer privaten Beerdigung in Corona Del Mar in Kalifornien bestattet. Ein Insider hatte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ erklärt: „Vanessa und die Familie wünschten sich eine private Beerdigung, um den Verlust zu betrauern. Die Zeremonie war extrem schwierig für alle, weil es immer noch hart für sie ist, zu verstehen, dass sie zwei wunderschöne Seelen verloren haben.“

So verabschiedeten seine ehemaligen Team-Kollegen

Eine öffentliche Trauerfeier fand dann 24. Februar im Rahmen einer Erinnerungsveranstaltung im Staples Centre in Los Angeles statt, wo Kobe mit den L. A. Lakers Basketball gespielt hatte.