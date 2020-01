Kobe Bryant: Ist das hier das letzte Foto?

Hat dieser Teenager das letzte Foto von Kobe Bryant gemacht? Die NBA-Legende starb am 26. Januar bei einem Helikopter-Absturz nahe Los Angeles. Mit an Bord war auch seine 13-Jährige Tochter Gianna. Nun postete ein Junge ein Selfie mit dem Basketballer, das er nur wenige Stunden zuvor aufgenommen hatte.

Brady Smigiel, wie der Jugendliche heißt, veröffentlichte das Bild gerade auf seinem Facebook-Profil. Der Schnappschuss entstand am Samstag bei einem Turnier in der Mamba Sports Academy nahe Los Angeles, bei dem auch Smigiel spielte.

„Das holen wir morgen nach“

Während man den 13-Jährigen auf einem der Schnappschüsse kaum erkennen kann, sieht man den 41-Jährigen Sportstar klar und deutlich. Verständlicherweise war der Junge mit dem Foto alles andere als zufrieden, weswegen er den Sportler um ein neues Selfie gebeten hat.

„Das holen wir morgen nach“ versprach Kobe aber stattdessen – nur, dass es dazu nie kam. Zuvor coachte Bryant das Team seiner Tochter, das Spiel ging allerdings am letzten Samstag verloren. Ob er deswegen nicht so gut gelaunt war? „Er war nicht in der Laune zu plaudern“, erzählte die Mutter von Brady gegenüber der ‚New York Times‘.

Zu diesem Zeitpunkt konnte wohl keiner ahnen, dass der Familienvater ein Tag später stirbt. Das Selfie wird womöglich in die Geschichte eingehen, – als eine der letzten Aufnahmen der NBA-Legende.