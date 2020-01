Kobe Bryant: So emotional verabschieden sich die Promis

Nach dem tragischen Tod von Kobe Bryant (†41) nehmen Promis weltweit Abschied von der NBA-Legende. Der Basketballer starb mit acht weiteren Passagieren in der Folge eines Helikopter-Absturzes. Auch seine 13-Jährige Tochter Gianni war unter den Toten.

Die Tragödie ereignete sich am Morgen des 26. Januars (Ortszeit) in Calabasas, Kalifornien, westlich von Los Angeles. Dort stürzte der Hubschrauber in den stark nebligen Hügeln ab und ging daraufhin in Flammen auf.

Die Nachricht schockierte die ganze Welt und überschattete auch die gestrige Grammy-Verleihung. Neben Alicia Keys, die ihren Award dem verstorbenen Sportler widmete, nahmen zahlreiche weitere Prominente über die Sozialen Netzwerke mit rührenden Beiträgen von dem Familienvater Abschied.

Will Smith postete beispielsweise ein altes Foto von ihm und dem 41-Jährigen und kommentierte dieses mit einem gebrochenen Herz.

Quelle: instagram.com

Auch der Präsident Donald Trump zollte dem ‚LA Lakers‚-Star seinen Respekt und twitterte: „Obwohl Kobe Bryant einer der großartigsten Basketballspieler aller Zeiten war, begann er gerade erst sein Leben. Er liebte seine Familie so sehr und hatte eine so große Leidenschaft für die Zukunft. Der Verlust seiner schönen Tochter Gianna macht diesen Moment noch verheerender.“

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Januar 2020