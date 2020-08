24.08.2020 12:13 Uhr

Kobe Bryants Witwe teilt rührende Worte zu seinem 42. Geburtstag

Fast genau sieben Monate ist es her, als Kobe Bryant und seine Tochter Gianna ums Leben kamen. Seine Witwe gedenkt der beiden nun anlässlich des Geburtstags der Basketball-Legende - Kobe wäre 42 geworden.

Am 23. August wäre der Basketball-Star Kobe Bryant 42 Jahre alt geworden. Doch ein Hubschrauberabsturz riss ihn, Tochter Gianna „Gigi“ und sieben weitere Personen am 26. Januar 2020 aus dem Leben. Witwe Vanessa Bryant (38) nahm sich den Geburtstag ihres Ehemanns nun zum Anlass, um via Instagram herzergreifende Worte über ihre Liebsten mit ihren Followern zu teilen.

So wünsche sie sich von ganzem Herzen, dass sie „von diesem schrecklichen Albtraum aufwachen“ könne. „Ich wünschte, ich könnte unsere Mädchen überraschen und dich und Gigi bei uns zu Hause begrüßen. Ich bin sauer, dass ich nicht als erstes gegangen bin. Ich wollte immer als erstes gehen, damit ich egoistisch gesehen nicht diesen Herzschmerz empfinden müsste. Du solltest mich vermissen. Gigi sollte bei ihren Schwestern sein. Es hätte mich treffen sollen.“

Für ihre Töchter will sie stark sein

Jeden Tag müsse sie ihre Tränen unterdrücken, um ihren noch lebenden Kindern eine Stütze zu sein: „Ich bin nicht die Starke. Sie sind es. (…) Ich bin mir sicher, dass du stolz auf sie wärst. Sie zaubern mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht.“ Sie sei unendlich dankbar dafür, in Person ihrer Töchter „Teile des Himmels auf Erden zu haben, für die ich aufwachen darf – dank DIR.“

Sie schließt ihren langen Post mit den Worten: „Danke, dass du mich auf eine Weise geliebt hast, die für mehrere Leben ausreicht. In jedem Leben würde ich DICH wählen. Danke, dass du mir gezeigt hast, was wahre Liebe ist.“ Kobe und Vanessa Bryant lernten sich im Jahr 1999 kennen und lieben. Zwei Jahre später, am 18. April 2001, heirateten die beiden. Zwischen 2003 und 2019 kamen insgesamt vier Kinder, allesamt Mädchen, auf die Welt. Die am 1. Mai 2006 geborene Gianna starb gemeinsam mit ihrem Vater, sie wurde nur 13 Jahre alt.

(stk/spot)