König Carl Gustaf hat einen frommen Geburtstagswunsch

König Carl Gustaf hat seinen Geburtstagswunsch verraten. (ili/spot)

30.04.2021 14:32 Uhr

König Carl Gustaf von Schweden feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Via Social Media hat er nun seinen selbstlosen Geburtstagswunsch verraten.

König Carl Gustaf von Schweden feiert am Freitag (30. April) seinen 75. Geburtstag. Welches Geschenk er sich wünscht, hat der Jubilar via Instagram verraten: „Der Wunsch des Königs zu seinem Geburtstag ist, dass diejenigen, die dem König ein Geburtstagsgeschenk machen möchten, einen Beitrag an Schwedens Stadtmissionen leisten, deren Aktivitäten dem König am Herzen liegen.“ Der König erhoffe sich von der Spendenaktion, dass die Stadtmissionen mehr Menschen in Not in ganz Schweden helfen können.

Den 490.000 Followern gefällt die Aktion. Sie nutzen den Post nebst neuem Foto des Königs, um ihm zu gratulieren. Auf den Accounts seiner Kinder, Prinzessin Madeleine (38) und Prinz Carl-Philip (41), ist es indes noch ruhig, was öffentliche Geburtstagwünsche angeht. Beide hatten zuletzt Geburtstagsposts zu Ehren ihrer Kinder veröffentlicht. Kronprinzessin Victoria (43) nutzt den Account „Kungahuset“ zusammen mit ihren Eltern.

Corona bedingt wird der Schwedenkönig in diesem Jahr öffentlich nicht groß gefeiert. Mittags wurden immerhin an mehreren Orten im Land Salutschüsse abgefeuert. Außerdem hisste die Leibgarde anlässlich des Geburtstages eine Fahne auf dem königlichen Schloss, wie in mehreren Insta-Stories zu sehen ist.