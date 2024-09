Bewohner wissen Besuch zu schätzen König Charles III. spricht mit Überlebenden nach Angriff in Southport Rund drei Wochen nach einem tödlichen Messerangriff in Southport, durch den drei junge Mädchen gestorben sind, ist König Charles III. in die englische Stadt gereist. Der Monarch traf sich mit Überlebenden und deren Familien.