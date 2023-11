Historisches Ereignis in London König Charles eröffnet Parlament – Camilla überrascht mit ihrem Outfit

König Charles III. und Königin Camilla bei der Parlamentseröffnung in der Westminster Abbey. (eee/spot)

SpotOn News | 07.11.2023, 19:31 Uhr

Zum ersten Mal hat Charles als König das Parlament in London eröffnet. Ehefrau Camilla überraschte bei dem historischen Ereignis mit einem besonderen Outfit.

Historisches Ereignis in London: Zum ersten Mal hat Charles (74) als gekrönter König das britische Parlament eröffnet. Samt königlicher Robe und im Beisein seiner Frau, Königin Camilla (76), betrat er am Dienstag nach einer Kutschfahrt vom Buckingham Palast durch London die Westminster Abbey, wo er anschließend eine Rede, die King's Speech, hielt.

In der kündigte er im Namen von Premierminister Rishi Sunak (43) die neuen Gesetzesvorschläge der Regierung an, erinnerte aber auch an seine "geliebte Mutter", Queen Elizabeth II. (1926-2022). "Ich halte diese Rede, die erste Rede des Königs seit über 70 Jahren, in Gedenken an das Vermächtnis meiner geliebten Mutter, der verstorbenen Königin, die diesem Land gedient und sich ihm gewidmet hat", wird Charles von der "DailyMail" zitiert.

Charles sprach außerdem von den aktuellen Herausforderungen, die die ganze Welt derzeit bewältigen müsse, von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, aber auch von Innovation und industriellem Wachstum. Zudem sei es sein Ziel, Großbritannien "rauchfrei" zu machen, die Kriminalität zu reduzieren und die Sicherheit zu verbessern.

Camilla trägt besonderes Outfit

Ein weiteres Highlight der Zeremonie war Camillas Outfit: Sie recycelte ihr weißes Kleid von Bruce Oldfield, das sie im Mai dieses Jahres bei der Krönung von ihr und Charles trug. Zur Erinnerung: Die langärmelige, elfenbeinfarbene Satinrobe bestach durch einen leichten V-Ausschnitt sowie florale Bestickungen, die Camillas Liebe zur Natur und Gartenarbeit zum Ausdruck bringen sollen. Einzig ihre Kopfbedeckung tauschte sie aus. Statt ihrer Krone trug Camilla zur Parlamentseröffnung das George IV State Diadem, das einst der verstorbenen Queen Elizabeth II. gehörte, wie es auf dem Instagram-Account der Royal Family heißt. Charles zeigte sich mit der Imperial State Crown.

Wo waren William und Kate?

Weder Prinz William (41) noch Prinzessin Kate (41) waren bei dem historischen Ereignis am Dienstag anwesend. William war aufgrund der Verleihung der Earthshot Prize Awards in Singapur. Kate reiste nicht mit ihrem Ehemann mit, da sie ihrem Sohn Prinz George (10) bei Vorbereitungen auf Schulprüfungen unterstützt hat.

Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, dass der Thronfolger an der Parlamentseröffnung teilnimmt. Charles aber begleitete die Queen zu deren Lebzeiten mehrmals zur Eröffnung des Parlaments.