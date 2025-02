Royales Dinner in Highgrove König Charles genießt Abend mit David und Victoria Beckham

König Charles hatte sichtlich Freude an der Begegnung mit den Beckhams. (jom/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 08:30 Uhr

König Charles zeigte sich am Freitag bestens gelaunt bei einem Dinner im Zeichen anglo-italienischer Beziehungen. Zu den Promigästen zählten unter anderem David und Victoria Beckham.

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) waren am vergangenen Freitag die Gastgeber eines royalen Dinners. Zu dem Abendessen im Zeichen der Förderung anglo-italienischer Beziehungen waren zahlreiche Stars geladen, wie die britische "Daily Mail" berichtet.

Charles wird zum Barkeeper

David Beckham (49), der in seiner Fußballkarriere unter anderem für die AC Mailand spielte, besuchte das Dinner mit Ehefrau Victoria Beckham (50), die in einem eleganten weißen Kleid aus ihrer eigenen Kollektion erschien. Die beiden unterhielten sich angeregt mit König Charles, der auf einigen Fotos mit einem Lachen zu sehen ist.

Zu den weiteren berühmten Gästen, die das Dinner in Charles' Landsitz Highgrove House in Gloucestershire beehrten, waren der italienische Botschafter im Vereinigten Königreich, Inigo Lambertini (65), die italienische Designerin Donatella Versace (69) und die Hollywoodschauspieler Helen Mirren (79) und Stanley Tucci (64). Tucci, ein US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln und Star aus dem Vatikan-Thriller "Konklave", war an dem italienisch inspirierten Abend mit König Charles auch hinter der Bar zu sehen. Der Monarch versuchte sich dabei laut "Daily Mail" im Mixen eines Martinis.

Tucci und Charles hielten bei dem Dinner jeweils eine Rede. Der König erklärte den Anwesenden in seiner Ansprache, in der er auch zum Teil sein Italienisch zum Besten gab, dass ihm das an dem Abend zelebrierte Slow Food und Italien "sehr am Herzen liegen". Weiter sagte er: "Unsere beiden Nationen sind in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden – zwischen unseren Völkern, zwischen unseren Kulturen, in einer tiefen Freundschaft, die auf gemeinsamen Werten, gegenseitiger Zuneigung und gegenseitigem Respekt beruht." Die Esskultur eines Landes sei ein unschätzbares soziales Gut, das eng mit dem Gefühl für die eigene Identität und den eigenen Standort verbunden sei. Jedoch gehe es um mehr als das: "Wie wir unsere Lebensmittel und auch unsere Mode produzieren und wie wir sie beschaffen, ist eng mit der Zukunft unseres Planeten und unserer Fähigkeit, weiterhin nachhaltig auf ihm zu leben, verknüpft." Des Weiteren brachte Charles seine Vorfreude auf eine bevorstehende Italien-Reise zum Ausdruck.

Die Veranstaltung wurde passend zum angekündigten Italien-Trip von König Charles und Königin Camilla abgehalten. Das Königspaar wird laut BBC im April in das südeuropäische Land reisen. Dort sollen sie Papst Franziskus (88) und hochrangige italienische Politiker treffen sowie Termine in Rom und Ravenna wahrnehmen.