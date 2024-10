Lily Ebert starb im Alter von 100 Jahren König Charles III. erinnert an Holocaust-Überlebende

Lily Ebert präsentiert König Charles (damals noch Prinz Charles) im Januar 2022 ein Porträt von sich. (dr/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 10:55 Uhr

Die Holocaust-Überlebende Lily Ebert, die Millionen Menschen unter anderem bei TikTok erreichte, erhält posthum eine erneute königliche Ehrung durch König Charles III. Ihre Geschichte und ihre Widerstandsfähigkeit hätten ein Zeichen für die Ewigkeit hinterlassen, schrieb der Monarch zu ihrem Tode.

König Charles III. (75) hat in bewegenden und eindrücklichen Worten Abschied von der Holocaust-Überlebenden Lily Ebert genommen. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Königshauses nutzte er die Gelegenheit, um auch die jüngeren Generationen über die Verbrechen der Nazis aufzuklären und zu sensibilisieren. Ebert, die das Konzentrationslager Auschwitz überlebte, starb am 9. Oktober im Alter von 100 Jahren. Ihr Urenkel Dov Forman (20) bestätigte den Tod zuvor in der "New York Times".

Erst im vergangenen Jahr verlieh König Charles der gebürtigen Ungarin den Orden "Member of the Most Excellent Order of the British Empire". Nach ihrem Tod würdigte er sie nun in einer Instagram-Story für "ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und ihren Mut": "Mit großer Trauer habe ich heute Morgen die Nachricht von Lily Eberts Tod vernommen." Er sei sehr stolz darauf, dass Ebert als "Überlebende des unaussprechlichen Schreckens des Holocausts" später ein Zuhause in Großbritannien fand. Dort habe sie als Autorin und Rednerin der Welt von "den schrecklichen Gräueltaten" erzählt, die sie miterleben musste. Sie sei eine ständige Mahnerin für die nachfolgenden Generationen gewesen und habe immer an die "Abgründe der Verdorbenheit und des Bösen" erinnert, in die die Menschheit fallen könne, "wenn Vernunft, Mitgefühl und Wahrheit" aufgegeben würden.

Lily Ebert hatte Millionen Follower in den Sozialen Netzwerken

Zusammen mit anderen Holocaust-Überlebenden sei Ebert ein "integraler Bestandteil" seiner Nation geworden. Sie sei ein positives Beispiel "für uns alle, das nie vergessen werden wird". König Charles teilte parallel zu seinem emotionalen Post ein Bild von Ebert nach der Ordensverleihung aus dem vergangenen Jahr und verlinkte zudem einen ursprünglichen Post ihres Urenkels. Diese Fotos zeigen Ebert und Forman mit König Charles im Schloss Windsor zum Zeitpunkt der Ordensübergabe.

Lily Ebert war nicht nur als Autorin und Rednerin bis zu ihrem Tode aktiv, sondern verbreitete ihre Botschaft auch in den Sozialen Netzwerken. Alleine auf TikTok folgten ihr rund zwei Millionen Menschen weltweit. Dort berichtete sie regelmäßig über ihre schrecklichen Erfahrungen während ihrer Zeit in Auschwitz und über ihre Befreiung durch sowjetische Truppen der Roten Armee im Jahr 1945.