Tragisches Unglück in den USA König Charles III. erschüttert über Flugzeugabsturz in Washington

König Charles III. vor wenigen Tagen beim Besuch in Auschwitz zum Holocaust-Gedenken. (dr/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 14:00 Uhr

Nach dem verheerenden Flugzeugunglück in Washington D.C. mit 67 Todesopfern hat sich der britische Monarch König Charles III. in einem bewegenden Statement zu Wort gemeldet. Er zeigte sich "zutiefst erschüttert" von der Tragödie.

Der britische König Charles III. (76) hat am Wochenende in einem emotionalen Statement auf das schwere Flugzeugunglück in Washington D.C. reagiert. "Meine Familie und ich sind zutiefst erschüttert und traurig über die schreckliche Nachricht des tragischen Flugzeugunglücks in Washington D.C., das zu einem so verheerenden Verlust von Menschenleben geführt hat", heißt es in der Erklärung, die der Buckingham Palast veröffentlichte.

Der Monarch sprach den Angehörigen der 67 Todesopfer sein aufrichtiges Beileid aus. "Unsere Herzen und unsere besonderen Gedanken sind bei den Menschen in den Vereinigten Staaten und unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen aller Opfer", so der König weiter.

Besonderer Dank an die Rettungskräfte

In seinem Statement würdigte Charles III. auch den Einsatz der Ersthelfer vor Ort: "Ich möchte auch den Rettungskräften, die so schnell auf dieses schreckliche Ereignis reagiert haben, besonderen Tribut zollen." Die Erklärung unterzeichnete er mit "Charles R." – das R. steht dabei für "Rex", das lateinische Wort für König.

Bei dem Unglück am vergangenen Mittwoch war ein Passagierflugzeug der American Airlines mit einem Militärhubschrauber über dem Potomac River kollidiert. Unter den Opfern befanden sich 60 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder des Verkehrsflugzeugs sowie drei Soldaten an Bord des Black-Hawk-Helikopters. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch untersucht.