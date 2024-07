Zwischenfall bei Jersey-Besuch König Charles III. und Königin Camilla mussten evakuiert werden

Schreck für König Charles und seine Ehefrau Camilla: Bei einem Termin auf der Insel Jersey wurden sie plötzlich von ihren Sicherheitsleuten weggeführt. (ae/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 09:38 Uhr

Zwei Tage nach dem Attentat auf Donald Trump gab es nun auch in Großbritannien einen Sicherheitsschreck: Bei einem Termin auf der Insel Jersey mussten König Charles III. und Königin Camilla plötzlich evakuiert werden. Sicherheitspersonal brachte die Royals schnell zu einem Hotel.

Beim Jersey-Besuch von König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) kam es am 15. Juli zu einem Zwischenfall: Das britische Königspaar musste während einer Veranstaltung kurzzeitig evakuiert werden. Zum Glück handelte es sich dabei aber wohl nur um einen Fehlalarm.

Wie etwa "The Mirror" berichtete, wurden Charles und Camilla während ihres dritten Termins des Tages am Weighbridge Place vom Sicherheitspersonal in das nahe gelegene Pomme d'Or Hotel gebracht. Royal-Reporter Matt Wilkinson teilte Videoaufnahmen auf X (früher Twitter) von dem Moment, als die Königin – noch mit einem Eis in der Hand – von der Security darüber informiert wurde, das Veranstaltungsgelände unverzüglich zu verlassen. Nach einer kurzen Klärung der Situation konnten die Royals ihr Programm auf den Kanalinseln aber dann wie geplant fortsetzen.

"Es gab ein kleines Problem"

Nach einer kurzen Pause von etwa 20 Minuten wurden der König und die Königin wieder nach draußen gebracht, um die örtlichen Schulkinder zu treffen, bevor sie als Gäste zu einer Teeparty begrüßt wurden. Eine königliche Quelle sagte gegenüber "The Mirror": "Es gab ein kleines Problem, eine Untersuchung stellte es als Fehlalarm heraus, alle Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen und das Programm wurde kurz darauf wieder aufgenommen."

Eamon Fenlon, Geschäftsführer von Jersey Dairy, hatte der Königin gerade ein Eis aus einem Lieferwagen serviert, bevor sie weggeführt wurde. Er erzählte: "Als ich mich umdrehte, war sie fortgerissen worden. Einige der anderen Leute sagten mir, es sei eine Drohne, aber ob das offiziell ist oder nicht, weiß ich nicht." Matt Taylor, Gründer von Jersey Sea Salt, unterhielt sich mit dem König, als dieser von seinem Schutzbeauftragten angesprochen wurde und ihm gesagt wurde, er müsse sofort gehen.

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Königspaares veröffentlichte der Palast mehrere Bilder von dem Besuch und blickte auf das "nasse" Wetter zurück. Der Sicherheitsvorfall wurde nicht erwähnt.

Charles und Camilla trafen am Montagnachmittag auf dem St. Helier's Royal Square zu einer Sondersitzung der State Assembly, des lokalen Parlaments, ein, die zu ihren Ehren abgehalten wurde. In seiner Rede sagte der König: "Jersey hat eine der ältesten Verbindungen zur Krone, und wir freuen uns, wieder hier zu sein, um die besondere und enge Beziehung zu feiern, die uns verbindet." Die Insel empfing die Royals jedoch nicht mit Kaiserwetter, sondern starkem Regen. Deshalb mussten sie unter Regenschirmen über den roten Teppich zum Gebäude schreiten.