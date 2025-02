Im polnischen Sozial- und Kulturzentrum König Charles III. zeigt sich ein Jahr nach Krebsdiagnose in London

König Charles III. bester Laune am Mittwoch in London. (dr/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 18:00 Uhr

Genau ein Jahr nach der Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose hat König Charles III. einen öffentlichen Termin wahrgenommen. Der Monarch besuchte das Polnische Sozial- und Kulturzentrum in London und zeigte sich dabei gut gelaunt.

König Charles III. (76) demonstriert weiterhin seine Entschlossenheit, trotz seiner Krebserkrankung seinen royalen Pflichten nachzukommen. Am 5. Februar, also exakt ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntgabe seiner Diagnose, besuchte der britische Monarch das Polnische Sozial- und Kulturzentrum (POSK) in London. Bei seiner Ankunft wurde er vom polnischen Botschafter Piotr Wilczek und POSK-Vorsitzenden Marcin Kalinowski herzlich in Empfang genommen.

Video News

Für den König war es nicht der erste Besuch in Europas größtem polnischen Zentrum. Bereits 2010 war er gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (77) dort zu Gast – damals noch als Prinz von Wales und Herzogin von Cornwall. Der aktuelle Besuch stand ganz im Zeichen der Begegnung mit der britisch-polnischen Gemeinschaft.

Im Rahmen seines Aufenthalts besichtigte Charles laut übereinstimmenden britischen Medienberichten eine neue Kunstausstellung in der POSK-Galerie mit Werken des polnischen Künstlers Felix Fabian. Anschließend nahm er an einem Empfang teil, bei dem er polnische Veteranen des Zweiten Weltkriegs, Geschäftsleute, Sozialarbeiter, Lehrer und Volkstänzer traf.

Bedeutende kulturelle Institution

Das POSK hat eine lange und bedeutende Geschichte. 1964 wurde es von der polnischen Exilgemeinde in Großbritannien als wohltätige Einrichtung gegründet. Einen wichtigen Meilenstein erreichte das Zentrum 1967, als es die Verwaltung der größten freien polnischen Bibliothek außerhalb Polens von der britischen Regierung übernahm. 1972 bezog das POSK seinen heutigen Standort in der King Street in Hammersmith.

Heute beherbergt das Zentrum ein Theater, ein Restaurant, eine Galerie und Versammlungsräume für zahlreiche polnische Sozial- und Kulturorganisationen. Regelmäßig finden dort Ausstellungen, Konzerte, Opernaufführungen, Filmvorführungen und Theatervorstellungen statt. Auch renommierte Institutionen wie die Joseph Conrad Society und das Pilsudski Historical Institute sind im POSK beheimatet. Ein besonderer Anziehungspunkt ist das hauseigene Jazz Café mit seinen Live-Konzerten an den Wochenenden.

Palast gibt nicht viele Informationen preis

Charles gilt trotz seiner augenscheinlich guten Gesundheit nicht als geheilt. Die Krebsbehandlung von König Charles wird angeblich auch in diesem Jahr weitergehen. Aus inoffiziellen Palastkreisen heißt es jedoch, dass sich die Behandlung des Monarchen in eine positive Richtung entwickelt habe. Es herrsche somit Zuversicht.

Um welche genaue Form der Krebserkrankung es sich handelt, wurde vom Palast nie öffentlich gemacht. Ebenfalls nicht bekannt ist, welcher Art von Behandlung sich der König konkret unterzieht, aber er hat sich britischen Medienberichten zufolge regelmäßig zu Arztterminen in London aufgehalten.