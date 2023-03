Zu Gast im Buckingham Palace König Charles: Ist das etwa ein Friedensangebot an Harry & Meghan?

Bang Showbiz | 05.03.2023, 13:00 Uhr

König Charles soll dem Herzog und der Herzogin von Sussex ein „Friedensangebot“ machen, indem er ihnen erlaubt, im Buckingham Palace zu wohnen, wenn sie Großbritannien in Zukunft besuchen.

Der 74-jährige Monarch soll Prinz Harry (38) und seiner Frau Meghan (41) „Wochen“ gegeben haben, um aus ihrer Wohnung auf Frogmore Cottage in Windsor auszuziehen – das Prinz Harry bekommen könnte –, aber es wird angenommen, dass er jetzt plant, ihnen einen Luxusplatz im Palast anzubieten, berichtete die „Mail on Sunday“.

Plan die Monarchie zu „rationalisieren“

Es heißt, das Angebot sei Teil des „jüngsten Schrittes in dem komplexen Karussell königlicher Immobilien, das durch die Pläne des Königs in Gang gesetzt wurde, die Monarchie zu rationalisieren und Vergünstigungen von nicht arbeitenden Royals zu entfernen“. Harry und Meghan leben aktuell in einem 13,5-Millionen-Euro-Haus mit neun Schlafzimmern in Montecito, Kalifornien, nachdem sie 2020 ihr Leben als Senior Royals aufgegeben haben und angeblich aufgefordert wurden, ihre Sachen aus Frogmore zu holen.

„Seine Majestät ist wütend, ebenso wie William“

Die „Mail on Sunday“ fügte hinzu, dass Palastinsider sich sicher sind, dass das Paar immer noch zur Krönung des Königs am 6. Mai eingeladen werde, trotz der Auswirkungen von Harrys ständigen Enthüllungen über die Royals in Interviews und seiner Autobiografie „Spare“. Nahestehende von König Charles und Königingemahlin Camilla (75) sagen, das Paar sei „wütend und müde“ von den Behauptungen in Harrys Autobiografie zurückgelassen worden.

Ein Insider fügte hinzu: „Seine Majestät ist wütend, ebenso wie William. Aber der König ist kein schlechter Mensch. Er hat nicht den Wunsch, seinen Bruder Andrew obdachlos oder mittellos zu sehen. Er will den Sussexes auch keine Basis im Vereinigten Königreich vorenthalten. London passt besser. Die Sussexes wollten schon immer Zimmer im Buckingham Palace. Sie könnten Andrews alte Zimmer dort haben, die derzeit geräumt werden.“