Stars König Charles und Königin Camilla: Erster offizieller Auftritt nach Krönungszeremonie

King Charles and Queen Camilla at St Pauls Church in London - Avalon - May 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2023, 18:00 Uhr

König Charles und Königin Camilla sind gemeinsam bei ihrer ersten offiziellen königlichen Verpflichtung seit der Krönungszeremonie aufgetreten.

Das königliche Ehepaar gesellte sich am Mittwochmorgen (17. Mai) zu den Händlern und den Besuchern auf dem Apple Market in Covent Garden und winkte der Menschenmenge zu, die sich an dem Londoner Standort versammelte.

Der 74-jährige König und die 75-jährige Königin waren am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt worden und besuchten am darauffolgenden Tag das Krönungskonzert auf Windsor Castle, bei dem unter anderem Stars wie Lionel Richie und Katy Perry auftraten. Der König und die Königin markierten ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit dem Wochenende der Krönung, indem sie den Tag zunächst in der St. Paul’s Church begannen, die auch als Actors‘ Church bekannt ist, wo sie im Rahmen des 390-jährigen Jubiläums Schulkinder trafen. In dem Gebäude sprach das Paar, das zu dem Event passende blaue Outfits trug, mit den örtlichen Schauspielern und auch mit den Mitgliedern der Covent Garden Community Association. Camilla traf zudem auf die Drama for Healing Group-Gruppe der Kirche, die 2019 gegründet wurde und Frauen unterstützt, die häusliche Gewalt erlebt haben.