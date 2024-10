Elf Tage unterwegs König Charles und Königin Camilla: Herzlicher Abschied von Samoa

König Charles und Königin Camilla verabschieden sich von Samoa. (ili/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 12:37 Uhr

König Charles und Königin Camilla haben Samoa wieder verlassen und sind auf dem Rückweg nach London. Hinter ihnen liegt eine elftägige Marathontour.

Der britische König Charles III. (75) und seine Frau Königin Camilla (77) beendeten am Samstag ihre elftägige Reise nach Australien und Samoa. Zum Abschied grüßten sie mit Blütenkränzen um den Hals aus der Flugzeugtür. Er war dabei mit der anderen Hand auf seinen Stock gestützt.

Damit endete die erste große Auslandsreise von Charles seit seiner Krebsdiagnose vor acht Monaten. Das Königspaar besuchte Sydney, Canberra in Australien und die samoanische Hauptstadt Apia, wo Charles an einem Treffen der Commonwealth-Staaten (CHOGM) teilnahm.

Bei Kava-Zeremonie wird an Prinz Philip erinnert

Charles und Camilla beendeten ihren viertägigen Staatsbesuch auf Samoa mit dem Besuch eines mit dem Vereinigten Königreich partnerschaftlich verbundenen Dorfes. In Siumu nahmen sie an einem kulturellen Empfang teil. Dort erhielten sie auch die roten Blütenkränze, bevor sie auf beigen Ledersesseln Platz nahmen. "Ich werde diesem Teil der Welt immer treu bleiben und hoffe, dass ich lange genug überlebe, um wiederzukommen und Sie alle zu sehen", sagte der Monarch zum Abschied.

Wie "Mail Online" weiter berichtet, wurde der König vom Oberhäuptling des Dorfes mit dem Häuptlingstitel To'aiga-O-Tumua geehrt, während ihm und Camilla heiliges Kava in Kokosnussschalen mit Strohhalmen überreicht wurde. "Möge Gott dieses Kava segnen", sagte Charles, als er die Tasse anhob und trank. Der Häuptling sagte zu Charles: "Ihr Vater, Prinz Philip, war hier, also danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihr königlicher Besuch hat unser Haus belebt."

Die Dörfer rund um die samoanische Hauptstadt Apia sind mit jedem der 56 Mitgliedsstaaten des Commonwealth partnerschaftlich verbunden. In seiner improvisierten Rede sagte Charles: "Wir waren sehr beeindruckt von der wunderschönen Art und Weise, wie alle Dörfer ihre Straßenränder geschmückt haben, das ist etwas ganz Besonderes in Samoa." Er dankte den Einwohnern zudem für ihre "wunderbare Großzügigkeit", die Lebensmittel und "andere wunderbare Dinge" mitgebracht hätten, und sagte, das Königspaar werde "besondere Erinnerungen an unsere Zeit hier" mitnehmen.

Große Rede vor der Commonwealth-Versammlung

Zuvor hatte der König die CHOGM-Versammlung eröffnet, indem er den Regierungschefs sagte, die Vergangenheit könne nicht geändert werden, aber die Nationen könnten sich verpflichten, "Ungleichheiten, die fortbestehen, zu korrigieren", während die Debatte über die Wiedergutmachung der Sklaverei auf dem Commonwealth-Gipfel an Fahrt aufnahm.

Charles nutzte seine erste große Rede als König und damit Oberhaupt der "Familie der Nationen", um darauf hinzuweisen, dass die "schmerzlichsten Aspekte unserer Vergangenheit noch immer in den Menschen des Commonwealth nachhallen". Er forderte die Institution, die ihr 75-jähriges Bestehen feiert, jedoch auf, "die Sprache der Gemeinschaft und des Respekts anzunehmen und die Sprache der Spaltung abzulehnen", wenn es um "tiefgreifende Herausforderungen" gehe.

Zurück in Großbritannien steht in wenigen Tagen unter anderem der 76. Geburtstag des Königs am 14. November an.