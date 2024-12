Besondere Änderung König Charles: Weihnachtsansprache in ehemaliger Krankenhauskapelle

König Charles hat für seine Weihnachtsansprache eine besondere Location gewählt. (jom/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 17:30 Uhr

König Charles sendet dieses Jahr seine Weihnachtsbotschaft von einem besonderen Ort. Für seine Ansprache wählte er eine ehemalige Krankenhauskapelle.

König Charles III. (76) hat für seine diesjährige Weihnachtsansprache kein royales Anwesen als Drehort gewählt. Stattdessen entschied sich der Monarch für ein Gebäude mit besonderer Bedeutung. Wie die BBC berichtet, wurde die bereits Anfang des Monats aufgezeichnete Rede in einer ehemaligen Krankenhauskapelle aufgezeichnet.

Video News

Bezug zum Gesundheitswesen

Für die Ansprache, die in Großbritannien traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr im Fernsehen und im Radio ausgestrahlt wird, diente demnach die Fitzrovia Chapel in London als Location. Es ist die ehemalige Kapelle des Middlesex-Krankenhauses, das Anfang der 2000er-Jahre geschlossen wurde. Das Kirchengebäude wurde jedoch erhalten und wird heute für Ausstellungen und Gemeindeveranstaltungen für Menschen aller Glaubensrichtungen genutzt.

Laut BBC geht man davon aus, dass der an Krebs erkrankte Charles die ehemalige Kapelle als Ort mit Bezug zum Gesundheitswesen und mit der Bedeutung der Verständigung zwischen verschiedenen Religionen und Hintergründen wählte. Es soll das erste Mal seit zehn Jahren sein, dass die Rede eines britischen Monarchen nicht in einem königlichen Gebäude oder Anwesen entstanden ist.

Bei Instagram wurde auf dem offiziellen Account der "Royal Family" zudem zum Ort der Ansprache erklärt: "Im Jahr 1928 legte der Großvater Seiner Majestät, George VI., den Grundstein für das Gebäude." Ein erstes Bild der Aufzeichnung zeigt Charles in einem dunkelblauen Anzug mit hellblauer Krawatte. Neben ihm ist ein geschmückter Baum zu sehen. "Der Weihnachtsbaum wurde dem Croydon BME Forum und dem Projekt 'Can You C Me?' vom Macmillan Cancer Support gespendet und wird im Royal Trinity Hospice in Clapham, dem ältesten Hospiz im Vereinigten Königreich, aufgestellt", heißt es in dem Instagram-Posting.

Am 25. Dezember 2023 hielt Charles seine zweite Weihnachtsansprache als König und seine erste nach der Krönung. In seiner rund zehnminütigen Ansprache hatte er zu Frieden, Umweltschutz, der Akzeptanz verschiedener Glaubensrichtungen und einem guten Miteinander aufgerufen. Die Rede wurde zuvor am 7. Dezember im Buckingham Palast aufgezeichnet.

Charles' Krebsbehandlung soll im nächsten Jahr weitergehen. Das berichtete unter anderem "Sky News". Aus dem Palast hieß es dem Bericht zufolge, dass die Behandlung des Monarchen "sich in eine positive Richtung entwickelt hat und der Behandlungszyklus bis ins nächste Jahr fortgesetzt wird". Die anonyme Quelle fügte laut "Sky News" in Bezug auf die Krebserkrankung hinzu, dass Zuversicht herrsche. Dies zeige sich auch in dem Wunsch des Königs, ein dichtes Programm an öffentlichen Auftritten zu absolvieren. Das Weihnachtsfest wird er wie gewohnt mit seiner Familie in Sandringham feiern.