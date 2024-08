Dänemark gegen Deutschland König Frederik und Sohn Christian bei olympischen Handball-Finale

König Frederik X. und Sohn Prinz Christian, hier im Juni in Kopenhagen. (ncz/spot)

SpotOn News | 11.08.2024, 17:31 Uhr

Die dänischen Handball-Männer durften sich am Sonntag in Lille über olympisches Gold freuen - und mit ihnen König Frederik und Prinz Christian, die live vor Ort im Stadion waren und die Mannschaft beim Finale gegen Deutschland anfeuerten.

Die dänischen Handball-Männer haben im Spiel um Olympia-Gold am Sonntagnachmittag (11. August) deutlich mit 39:26 gegen das deutsche Team gesiegt und damit am letzten Tag der Spiele noch die zweite Goldmedaille für Dänemark geholt. Die Mannschaft konnte im Publikum auch auf einen besonderen Glücksbringer setzen: Dänemarks König Frederik X. (56) war gemeinsam mit Sohn Prinz Christian (18) im Stade Pierre Mauroy in Lille.

Vater und Sohn drücken Handballern die Daumen

Vor dem Spiel teilte der offizielle Instagram-Account des dänischen Königshauses ein Bild, auf dem Frederik und Christian vor dem Spielfeld in den Zuschauerrängen zu sehen sind. Dazu hieß es: "Wir werden auf der Tribüne sitzen, wenn das Halbfinale der Männer ansteht. Hoffen wir, dass Dänemark die Olympischen Spiele mit einer Goldmedaille abschließen kann."

Das Daumendrücken hat offenbar gewirkt: Nach der Partie teilte der Palast weitere Fotos des Vater-Sohn-Duos und der Spieler, darunter eines, wie die beiden die Siegerfäuste ballen. Dazu schrieb der Account: "Glückwunsch für Gold!"

König Frederik X. war bereits zu Beginn der Olympischen Spiele in Paris und besuchte dort gemeinsam mit Ehefrau Königin Mary (52) Athletinnen und Athleten im norwegischen Haus und am 26. Juli die Eröffnungszeremonie. Anfang August war Königin Mary dabei, als Cathrine Laudrup-Dufour, Nanna Skodborg Merrald und Daniel Bachmann Andersen im Dressur-Mannschaftswettbewerb die Silbermedaille holten.