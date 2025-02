Helena Bonham Carter und Stephen Fry Königin Camilla feiert mit Stars historische Bücherei

Königin Camilla feierte mit Schauspielerin Helena Bonham Carter (l.) und Autor Stephen Fry die historische Bibliothek. (ili/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 14:06 Uhr

Ein besonderer Abend in der geschichtsträchtigen London Library: Königin Camilla traf dort auf Helena Bonham Carter und Stephen Fry, um die 184 Jahre alte Institution zu feiern.

Ein hochkarätiger Abend ganz im Zeichen der Literatur: Königin Camilla (77) kam am Dienstagabend mit Stars wie Schauspielerin Helena Bonham Carter (58) und Sir Stephen Fry (67) in der historischen London Library zusammen. Die 184 Jahre alte Institution, deren Schirmherrin die Königin ist, lud zu einem festlichen Dinner in ihren atmosphärischen Lesesaal.

Die Bedeutung des geschichtsträchtigen Hauses unterstrich Sir Stephen Fry in seiner Dankesrede an die Königin. Wie der "Independent" berichtet, würdigte er ihr Engagement nicht nur für die London Library, sondern auch ihre generelle Leidenschaft für Literatur, die sich unter anderem in ihrer Instagram-Buchgruppe "The Queen's Reading Room" zeigt. "Genau wie 'The Queen's Reading Room' ist diese Bibliothek offen und einladend für alle", betonte der Schauspieler und Autor.

Eine Million Bücher und prominente Mitglieder

Die beeindruckende Sammlung der Bibliothek umfasst rund eine Million Bände, die ausgeliehen werden können. Zu ihren berühmten Mitgliedern zählten literarische Größen wie Charles Dickens, Bram Stoker, Virginia Woolf und Ian Fleming. Helena Bonham Carter, die erste Präsidentin des Hauses, vermittelte den Gästen die Dimension der Sammlung mit einem anschaulichen Vergleich: "Wir haben hier 17 Meilen an Büchern, das entspricht der Länge der Underground Circle Line", also jener U-Bahn-Linie, die um das Londoner Stadtzentrum herumführt.

Königliche Tradition fortgesetzt

Für Camilla bedeutet die Schirmherrschaft über die London Library die Fortführung einer royalen Tradition. Sie übernahm die Rolle 2024 und trat damit in die Fußstapfen von Queen Elizabeth II. (1926-2022), nachdem sie bereits seit 2012 als Vize-Schirmherrin fungiert hatte. Zu den aktuellen Mitgliedern der unabhängigen Bibliothek im Londoner Stadtteil St James's Square gehören namhafte Autoren wie Sir Kazuo Ishiguro, Sir Tom Stoppard und Sarah Waters.

Unter den geladenen Gästen befanden sich neben Carter und Fry auch der Lyriker Sir Tim Rice (80) und die ehemalige britische "Vogue"-Chefredakteurin Alexandra Shulman (67).