Erster Termin wohl am Mittwoch Königin Camilla kehrt nach Erkrankung zu royalen Pflichten zurück

Königin Camilla musste krankheitsbedingt einige Termine ausfallen lassen - darunter auch der ihr so wichtige "Remembrance Day". (ae/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 14:06 Uhr

Am Montag musste Charles III. den König von Bahrain noch alleine begrüßen. Doch bald soll seine Frau Camilla wieder einsatzbereit sein. Wie es heißt, kehre sie sogar schon bald zu royalen Pflichten zurück. Am Mittwoch werde sie an einem Empfang im Buckingham Palace teilnehmen.

Königin Camilla (77) nimmt offenbar nach ihrer Atemwegserkrankung ihre öffentlichen Pflichten wieder auf. Eine Quelle aus dem Königshaus verriet laut der britischen "Hello!", dass die Frau von König Charles III. (75) ab Dienstag, 12. November, wieder arbeite.

Video News

Palastempfang am Mittwoch

Aufgrund einer Infektion verpasste Camilla mehrere Termine, etwa vergangene Woche einen olympischen und paralympischen Empfang im Buckingham Palast sowie die Feierlichkeiten zum "Remembrance Day". Palast-Insidern zufolge soll die Königin nun langsam zu ihren royalen Pflichten zurückkehren. So werde sie am Mittwoch, 13. November, gemeinsam mit Charles an einem Palastempfang teilnehmen, um die Fernseh- und Filmbranche zu feiern. Es wird jedoch nicht erwartet, dass sie während der gesamten Veranstaltung anwesend ist.

Fehlen soll sie an der ebenfalls am Mittwoch stattfindenden Weltpremiere von "Gladiator II" im Odeon Luxe am Leicester Square. Auf Anraten der Ärzte müsse sie sich weiterhin schonen, weshalb Anpassungen im Terminkalender notwendig seien. So wird Charles wohl ohne seine Gattin zu der mit Stars gespickten Veranstaltung kommen.

Die Königin erkrankte kurz nachdem sie im Anschluss an eine zehntägige Rundreise durch Australien und Samoa mit ihrem Mann einen angeblichen Wellnessurlaub in Indien verbracht hatte. Ein Sprecher des Buckingham Palasts bestätigte, dass die Majestäten einen kurzen, privaten Zwischenstopp in Indien eingelegt hatten, um die lange Rückreise aus Samoa zu unterbrechen.

Prinzessin Kate rührte am "Remembrance Day"

Dass Camilla am "Remembrance Day" zum Gedenken gefallener Soldaten und Soldatinnen ausfiel, wurde in den britischen Medien als Zeichen gewertet, dass es ihr sehr schlecht geht. Denn normalerweise ist das ein Termin, den sie gewissenhaft wahrnimmt, da ihr Vater ebenfalls beim Militär war und als Kriegsheld ausgezeichnet wurde.

Charles und Kronprinz William (42) konnten bei der Gedenkfeier in London aber auf die Unterstützung von Prinzessin Kate (42) zählen, die nach ihrer Krebserkrankung wieder vereinzelt Termine absolviert. Sie absolvierte sogar Auftritte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und rührte die Briten, da sie drei Mohnblumen an ihrem schwarzen Mantel trug – wohl eine Hommage an die drei Brüder ihrer Urgroßmutter, die alle im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren.