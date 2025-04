Stars Königin Camilla: Sie findet Social Media ‚erschreckend‘

Queen Camilla at SafeLives reception April 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 18:00 Uhr

Queen Camilla hält die sozialen Medien für „erschreckend“.

Die 77-jährige Royal gab am Dienstag (1. April) einen Empfang für SafeLives – dessen Schirmherrin sie seit 2020 ist – im Clarence House und sprach über ihre Besorgnis über das Ausmaß der häuslichen Gewalt und die Inhalte, die die Menschen online sehen, als sie sich mit Überlebenden und den Familien der Opfer traf.

Diana Parkes, deren Tochter Joanna Simpson zu Hause von ihrem entfremdeten Ehemann getötet wurde, sagte der Königin, das Ausmaß der häuslichen Gewalt sei „beängstigend“. Laut dem ‚Telegraph‘ stimmte Camilla zu: „Erschreckend. Und die sozialen Medien.“ Nachdem die Queen wieder gegangen war, sagte Diana: „Wir haben darüber gesprochen und auch traurig, wie diese jungen Jungs sich gegenseitig erstechen und wie schrecklich das jetzt ist. Beängstigend. Diese jungen Jungs, die nicht wirklich wissen, was sie tun – und die sozialen Medien spielen bei all dem eine große Rolle. Das Internet war wunderbar, aber mein Gott, es hat auch viel Schaden angerichtet, seien wir ehrlich.“

Camilla traf sich auch mit Micala und Lee Trussler, der Mutter und dem Stiefvater der 15-jährigen Holly Newton, die im Januar 2023 von ihrem Ex-Freund erstochen wurde, um über ihre Kampagne für eine Gesetzesänderung zu sprechen, damit Menschen unter 16 Jahren als Opfer häuslicher Gewalt eingestuft werden können. Micala sagte hinterher: „Sie ist sehr an unserer Kampagne interessiert und sie bedauert unseren Verlust und dass wir nicht hier sein sollten, um das zu tun. Aber ja, wir sind hier und das ist es, was wir tun wollen.“

Während des Empfangs schnitt Camilla eine Geburtstagstorte zum 21-jährigen Jubiläum von SafeLives an und wurde mit einem „Starfish Award“ ausgezeichnet, um ihre Unterstützung für Überlebende und ihre Arbeit zur Sensibilisierung für häusliche Gewalt zu würdigen. In einer spontanen Rede würdigte die Königin die Wohltätigkeitsorganisation und dachte darüber nach, wie das Sprechen über häusliche Gewalt weniger „tabuisiert“ worden sei. Sie sagte: „Es hat so viele Menschen berührt und so viele Leben gerettet. Ich würde nicht hier stehen, wenn es vor 10 Jahren gewesen wäre, und keiner dieser Leute hätte hier gestanden, weil wir nicht darüber gesprochen hätten – es war ein Tabuthema. Aber jetzt, 10 Jahre später, haben wir Überlebende, die ihre Geschichten erzählen. Vor Jahren hätten sie sich zu sehr geschämt, um ihre Geschichten zu erzählen, aber jetzt werden sie aufstehen und reden und andere zum Reden inspirieren. Es geht nur darum, zu sagen, dass wir einen wirklich langen Weg zurückgelegt haben, also müssen wir das Gleiche einfach weiter tun.“