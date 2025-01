Emotionaler Geburtstagsgruß „Königin der Herzen“: Williams Liebeserklärung an Kate rührt zu Tränen

Prinz William und die Royal-Fans lieben ihre Prinzessin Kate. (wue/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 15:06 Uhr

Die britischen Royals haben ein bewegendes Jahr hinter sich. Wohl auch deshalb sind Fans von einer rührenden Liebeserklärung, die Prinz William am Geburtstag seiner Ehefrau Prinzessin Kate veröffentlicht hat, ganz angetan.

Mit für britische Royals ungewöhnlich emotionalen Worten hat Prinz William (42) seiner Ehefrau zum Geburtstag gratuliert. Prinzessin Kate, die am 9. Januar 43 Jahre alt wird, sei "die unglaublichste Frau und Mutter", schreibt der Thronfolger auf Instagram. Sowohl das dazu veröffentlichte Bild von Kate als auch seine lieben Worte sorgen bei den Followerinnen und Followern des Paares für Verzückung.

Ein wunderbares Foto der "Königin der Herzen"

Zahlreiche Userinnen und User schwärmen von der Schwarz-Weiß-Aufnahme, die auf dem Account des Paares geteilt wurde. Die lächelnde Prinzessin Kate versprüht darauf Zuversicht, Hoffnung und Lebensfreude. Von einem "wundervollen Foto" oder einem "reizenden Bild" ist deshalb unter anderem in den Kommentaren die Rede, in denen natürlich zigfach alles Gute zum Geburtstag gewünscht wird.

Die "Königin der Herzen" sei den Nutzerinnen und Nutzern zufolge "eine Inspiration für so viele Frauen auf der ganzen Welt". Kate, die 2024 eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, zeige "Stärke und Anmut". Sie solle niemals vergessen, dass alle hinter ihr stehen. Williams Ehefrau sei "einer der stärksten und leidenschaftlichsten Menschen aller Zeiten", heißt es unter anderem weiter.

Prinzessin Kate hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Der Öffentlichkeit war Anfang 2024 mitgeteilt worden, dass ihr Schwiegervater, König Charles III. (76), an Krebs erkrankt ist. Und es wurde bekannt, dass ebenso auch bei ihr eine Krebserkrankung festgestellt wurde. Wie Williams Vater, der weiterhin behandelt werden soll, unterzog auch sie sich einer Behandlung. In einem rührenden Social-Media-Beitrag inklusive emotionalem Video konnte sie dann im September berichten, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Der Clip zeigte Kate an der Seite ihres liebenden Ehemannes William sowie der gemeinsamen Kinder Prinz Louis (6), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11).

Süße Botschaft von William rührt Follower zu Tränen

"An die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im vergangenen Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine. Wir lieben dich", steht in der Beschreibung zu dem veröffentlichten Geburtstagsbild. Mit dem Initial "W" wird angedeutet, dass die Nachricht von William höchstpersönlich stammt.

In den Kommentaren sind sich die Fans auch darüber einig, wie schön die Botschaft Williams ist. "Die süßeste Nachricht von ihrer liebevollen Familie", merkt eine Nutzerin etwa an. "Aua, mein Herz", zeigt sich eine andere ergriffen. Und auch von "lieben Worten von Prinz William" wird geschrieben.

"Was für ein wunderschönes Foto. Und die persönliche Nachricht von William hat mich zu Tränen gerührt", heißt es weiter. Die "supersüße Nachricht von der Liebe ihres Lebens macht es zu einem perfekten Geburtstagstribut", wird an anderer Stelle kommentiert. "Ihre Liebesgeschichte ist unglaublich schön, und wir können die Liebe und Bewunderung, die Sie, Ihre Königliche Hoheit, für sie empfinden, förmlich spüren! Vielen Dank für diese schöne Überraschung."