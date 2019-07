Königin Elizabeth II. sucht neuen Koch: Das muss er können

Donnerstag, 18. Juli 2019 09:02 Uhr

Großbritanniens Monarchin Elizabeth II. sucht nach einem neuen Koch. Die 93-jährige Königin ist fieberhaft auf der Suche nach einem „ambitionierten und qualifizierten“ Koch, der den „außerordentlich hohen“ Standard aufrechterhalten kann, der für die Mahlzeiten in der königlichen Küche unabdingbar ist.

Im Gegenzug erhält der erfolgreiche Bewerber ein Gehalt von umgerechnet rund 24.455 Euro im Jahr oder kann sich für ein noch niedrigeres Gehalt in Kombination mit freier Unterkunft und Vollverpflegung entscheiden. In der Stellenausschreibung für den Posten des „Demi Chef de Partie“ heißt es auf der Webseite des royalen Haushalts: „Mit einem versierten Team aus Profis arbeiten sie praxisorientiert, um Essen des höchsten Standards zu bieten. Sie werden vielfältige Menüs für eine weite Spannweite an Veranstaltungen zubereiten, neue Fähigkeiten entwickeln, die ihnen dabei helfen werden, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen. Mit Qualitätszutaten und neben talentierten Kollegen arbeitend, wird ihre Rolle vielfältig sein und sie werden in allen Bereichen der Küche rotieren.“

Bewerbungsfrist bis Ende Juli

Obwohl der Job vor Ort in London ausgeschrieben ist, wird der zukünftige Koch der Königin auch zu den anderen Residenzen der königlichen Familie reisen müssen. Auf der Webseite heißt es weiter: „Im Gegenzug können Sie sich darauf freuen, in einer einzigartigen und erfüllenden Umgebung zu arbeiten und mit einem großzügigen Sozialleistungspaket belohnt zu werden […].“

Potenzielle Kandidaten müssen ihre Bewerbung zügig einreichen, da die Stelle nur bis zum 28. Juli um 23:55 Uhr britischer Sommerzeit online verfügbar ist. Also auf die Plätze, fertig, los!