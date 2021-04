Königin Elizabeth II. teilt privates Foto mit Prinz Philip

Königin Elizabeth II. muss sich heute von ihrem Ehemann veran (rto/spot)

17.04.2021 08:47 Uhr

Im Vorfeld zu der Beerdigung von Prinz Philip hat Königin Elizabeth II. einen privaten Schnappschuss aus dem Familienalbum geteilt. Gleichzeitig bedankte sie sich für die vielen Beileidsbekundungen aus aller Welt.

Königin Elizabeth II. (94) hat vor der Beisetzung ihres verstorbenen Ehemanns Prinz Philip (1921-2021) am heutigen Samstag (17. April) einen seltenen intimen Einblick gewährt. Die britische Monarchin teilte über den offiziellen Instagram-Account der königlichen Familie ein privates Bild von ihr und ihrem Prinzgemahl. Darüber hinaus bedankte sich die Queen für die zahlreichen Kondolenzbekundungen aus aller Welt.

„Die Queen wünscht dieses private Bild zu teilen, das gemeinsam mit dem Herzog von Edinburgh auf dem Gipfel des Coyles of Muick in Schottland 2003 aufgenommen wurde“, ist zu dem Schnappschuss zu lesen, auf dem Prinz Philip lachend im Grass liegt. Neben ihm sitzt die Queen und lächelt gelöst in die Kamera.

Ebenso bedanken sich die Queen und die königliche Familie für die vielen Beileidsbekundungen, die sie aus der ganzen Welt erreicht hätten. Sie seien davon berührt, dass so viele Menschen ihre schönen Erinnerungen an den Herzog von Edinburgh mit ihnen geteilt hätten, um sein Leben zu feiern.

Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. Sein Sarg wird am heutigen Samstag von Schloss Windsor in einem offenen Land Rover zur St.-Georgs-Kapelle gebracht, in der die Zeremonie stattfindet. Die Trauerfeier wird im deutschen Fernsehen von RTL, Sat.1 und dem ZDF übertragen.