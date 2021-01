02.01.2021 10:10 Uhr

Königin Margrethe II. von Dänemark erhielt ihre erste Corona-Impfung

Die dänische Königin Margrethe II. hat sich am vergangenen Freitag gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine zweite Impfung steht noch aus.

Wie das dänische Königshaus in einer kurzen Pressemitteilung via Instagram veröffentlicht hat, ließ sich Königin Margrethe II. (80) inzwischen gegen das Coronavirus impfen. „Ihre Majestät die Königin wurde heute [1.1.2021, Anm. d. Red.] gegen Covid-19 geimpft. Ihre zweite Impfung wird sie in etwa drei Wochen erhalten“, lautet das Statement. Bei der Impfung gegen Corona ist es notwendig, zwei Dosen innerhalb von drei Wochen zu verabreichen, um einen Impfschutz gewährleisten zu können.

Königin Margrethe II. von Dänemark ist der erste europäische Royal, der offiziell mitgeteilt hat, gegen das Virus geimpft worden zu sein. Seit in Dänemark ab dem 27. Dezember des vergangenen Jahres geimpft wird, sollen laut „Euronews“ rund 30.000 Staatsbürger den Impfstoff von Pfizer/BionTech verabreicht bekommen haben.

(stk/spot)