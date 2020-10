29.10.2020 23:07 Uhr

Königin Máxima lässt das Paisleymuster wieder aufleben

Das Paisleymuster hat ausgedient? Königin Máxima zeigt, warum es längst noch nicht abgeschrieben werden sollte.

Königin Máxima (49) hat am Donnerstag einmal mehr bewiesen, dass sie vor modischen Herausforderungen nicht zurückschreckt. Dem in die Jahre gekommenen Paisleymuster neuen Glanz verleihen? Für die Ehefrau von König Willem-Alexander der Niederlande (53) kein Problem. Mit den richtigen Accessoires peppte sie ihr Retrokleid ganz einfach auf.

Für einen Besuch von Allgemeinmedizinern in Driebergen wählte die 49-Jährige ein Vokuhila-Kleid im Midischnitt, das durch verschieden große Boteh-Muster zum Blickfang wurde. Um dem Look eine stimmige, etwas ruhigere Note zu verleihen, kombinierte der Royal ausschließlich bordeauxrote Accessoires dazu. Ein Samtgürtel in der Taille zauberte eine feminine Silhouette, stylische Lederstiefel und eine entsprechende Clutch holten das Outfit in die heutige Welt der Mode.

(cos/spot)