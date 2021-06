Königin Máxima strahlt von Kopf bis Fuß in Pink

Königin Máxima der Niederlande von oben bis unten in Pink. (mia/spot)

01.06.2021 16:13 Uhr

Königin Máxima der Niederlande hat bei einem Museumsbesuch mächtig Eindruck hinterlassen: Mit einem farbenfrohen Outfit, lustigen Accessoires und strahlender Laune.

Von Kopf bis Fuß in Pink gehüllt hat Máxima, Königin der Niederlande (50), die Kinder-Biennale des Groninger Museums im Norden des Landes eröffnet. Die 50-Jährige trug zu dem Event eine Wide-Leg-Hose mit farblich passender, luftiger Bluse. Ihren Kopf bedeckte ein großer, sommerlicher Bast-Hut, an den Ohren funkelten Diamanten als Blumenköpfe, die Füße bekleideten hohe Pumps. Alles im leuchtenden Fuchsia – sogar Schal und Clutch passten sich dem monochromen Outfit an.

Und damit nicht genug: Die Königin trug außerdem ein Armband, eine Uhr, einen auffälligen großen Ring und eine dreigliedrige Perlenkette. Auch mit dem Make-up hielt sie sich nicht zurück: Schwarzer Eyeliner und viel Mascara betonten ihre Augen, während auf den Lippen – natürlich – Pink thronte. Offensichtlich machte das Outfit auch ihr selbst gute Laune: Auf Fotos ist zu sehen, wie die Königin bei dem Museumsbesuch strahlt und lacht.