Zum Begräbnis ihrer Schwägerin Königin Silvia reist mit der ganzen Familie zur Trauerfeier

Königin Silvia wird zur Beerdigung ihrer Schwägerin in Belgien von ihrem Ehemann, König Carl Gustaf, sowie ihren Kindern Victoria, Carl Philip und Madeleine begleitet. (the/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 12:28 Uhr

Königin Silvia trauert um die Ehefrau ihres Bruders Ralf Sommerlath. Zur Beerdigung am Freitag wird sie nicht alleine anreisen: Wie nun bekannt wurde, werden sich auch König Carl Gustaf sowie die Kinder auf den Weg machen.

Königin Silvia von Schweden (80) trauert um ihre Schwägerin Charlotte Sommerlath, die Ehefrau ihres Bruders Ralf Sommerlath (95). Der Todesfall wurde bekannt, nachdem die Monarchin einen für Freitag, den 20. September, geplanten Termin kurzfristig absagen musste. An diesem Tag findet das Begräbnis statt, bei dem die Königin anwesend sein wird – jedoch nicht allein, sondern in Begleitung ihres Mannes und ihrer Kinder. Wie Margareta Thorgren, die Informationschefin des schwedischen Hofes, gegenüber "Svensk Damtidning" bestätigte, wird die gesamte königliche Familie an der Beerdigung teilnehmen.

Video News

Ihre Familie begleitet Königin Silvia zur Trauerfeier

Charlotte Sommerlath sei am vergangenen Wochenende gestorben, bestätigte Thorgren und fügte in ihrem Statement hinzu: "Die Beerdigung findet am Freitag statt und ist privat. Der König und die Königin nehmen mit ihren Kindern teil." Dem Bericht zufolge werden also auch Kronprinzessin Victoria (47), Prinzessin Madeleine (42) und Prinz Carl Philip (45) zusammen mit König Carl Gustaf (78) die Reise zur Trauerfeier antreten.

Wo genau diese stattfindet, ist nicht bekannt. Schwedische Medien vermuten, dass die Verstorbene in Belgien ihre letzte Ruhestätte finden wird. Silvias Bruder und seine Frau lebten zusammen in einer kleinen Gemeinde nahe der Stadt Eupen an der Grenze Belgiens zu Deutschland.

Dort befand sich Königin Silvia sich die letzten Tage. In Berlin eröffnete sie ein neues Kinderhaus der von ihr gegründeten World Childhood Foundation. Am Donnerstag reist sie Medienberichten zufolge nun aus der Bundeshauptstadt zu ihrem Bruder, "um ihm bei der Beerdigung zur Seite zu stehen".

Ralf Sommerlath ist der älteste Bruder der schwedischen Königin, und der einzige noch lebende. Jörg Sommerlath starb im Jahr 2020, Walther Sommerlath bereits im Jahr 2006. Königin Silvia wurde als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren.