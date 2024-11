König Carl Gustaf muss ohne sie fliegen Königin von Schweden ist krank: Silvia muss Singapur-Reise absagen

Am 19. September 2024 war Königin Silvia von Schweden zum Spatenstich für das Childhood-Haus an der Charité nach Berlin gereist. (ae/spot)

18.11.2024

Nach der britischen Königin Camilla hat nun auch ihre schwedische Kollegin Silvia eine Atemwegsinfektion ereilt. Die Erkrankung hat auch Auswirkungen auf die geplante Singapur-Reise des Königspaars vom 19. bis 21. November, die Carl Gustaf nun ohne seine Frau antreten muss.

Sorge um die schwedische Königin: Wie der Palast am Montagvormittag mitgeteilt hat, kann Silvia (80) nicht am Staatsbesuch in Singapur teilnehmen. Demnach leide sie an einer "schweren Atemwegsinfektion".

Wegen der Erkrankung habe sich die Monarchin dazu entschlossen, ihren Mann König Carl XVI. Gustaf (78) nicht wie geplant vom 19. bis 21. November zu begleiten. "Die Königin freute sich auf ihren Besuch in Singapur und bedauert, dass sie den König auf der Reise nicht begleiten kann. Aus Rücksicht auf die singapurischen Gastgeber und die restliche Delegation des Staatsbesuchs entschied sich die Königin jedoch, in Schweden zu bleiben, um andere nicht dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen", heißt es in der Mitteilung des schwedischen Hofes. Silvia soll bei der Reise nicht durch ein anderes Familienmitglied ersetzt werden. Stattdessen gibt es folgende Lösung: "Die von Ihrer Majestät geplanten einzelnen Programmpunkte des Staatsbesuchs werden von begleitenden Staatssekretären und der First Lady des Hofes durchgeführt."

Wie lange die Königin bereits erkrankt ist, ist unklar. Zuletzt reiste aber ihre Tochter Prinzessin Madeleine (42) allein zur "Childhood ThankYou"-Gala in New York City, die am 14. November 2024 in Manhattan stattfand. Silvia wurde nur per Video dazugeschaltet. Es ist die zweite europäische Königin, die in diesem Monat wegen einer Atemwegserkrankung ausfällt. Camilla (77) musste Anfang November einige Termine in Großbritannien absagen, darunter den wichtigen "Remembrance Day".