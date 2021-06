„Königs des Reißverschlusses“: Das filmreife Schicksal des Dr. Martin Othmar Winterhalter

08.06.2021 22:00 Uhr

Sein großer Coup war die Entwicklung des "Riri". Der erste brauchbare Reißverschluss eroberte 1924 die Welt und machte Dr. Martin Othmar Winterhalter zum millionenschweren Unternehmer. Sein Leben endete schlimm.

Der Begründer der Riri-Werke wurde von seinen Geschwistern verklagt, von den Tessiner Behörden entmündigt und schließlich in eine psychiatrische Klinik gesperrt. War der geniale Unternehmer tatsächlich geisteskrank oder wurde er zum Opfer von Erbschleichern? Der Dokumentarfilmer Gieri Venzin beantwortet diese Fragen dank Einsicht in offizielle Akten und zahlreicher Gespräche mit Zeitgenossen sowie Kennern des „Königs des Reißverschlusses“.

Winterhalter, der Lebemann

Das Schicksal von Dr. Martin Othmar Winterhalter bewegte zu Beginn der 1950er-Jahre Menschen in ganz Europa. Öffentliche Aufmerksamkeit wurde dem aus Tablat bei St. Gallen stammenden Winterhalter allerdings vor allem als Lebemann, glühendem Marienverehrer und Playboy zuteil. In seiner prächtigen Villa Ririta in Morcote schmiss er wilde Partys, bis ihn seine streng katholischen Geschwister entmündigen ließen.

Aber auch seine Direktoren glaubten, gegen seine Festfreudigkeit und Großzügigkeit einschreiten zu müssen, um den Fortbestand der Fabriken zu sichern, die Winterhalter in Mendrisio in der Schweiz, in Deutschland, Luxemburg und in Italien aufgebaut hatte.

Zweimal konnte Winterhalter seinen Feinden entkommen

Im Januar 1949 wurde Winterhalter in seiner Villa von Direktoren der Riri, einem Arzt und zwei Krankenpflegern überwältigt und in die psychiatrische Klinik Burghölzli nach Zürich gebracht. Dank eines cleveren Schachzugs gelang ihm jedoch die Flucht.

Wenige Monate später geschah dasselbe noch einmal, dieses Mal entkam Winterhalter auf spektakuläre Weise aus der Klinik Friedmatt in Basel.

In Vergessenheit geraten

Mit seiner jungen Freundin Maria Lucia Medici aus Mendrisio reiste Winterhalter durch halb Europa, logierte in den besten Hotels, erzählte Journalisten seine Geschichte. Im Dezember 1950 endete Winterhalters Leben in Freiheit für immer. Er wurde von der Tessiner Polizei verhaftet und in die Klinik Bellevue nach Kreuzlingen gebracht, wo er elf Jahre später starb. Heute kennt kaum mehr jemand den Erfinder des erfolgreichsten Reißverschlusses der Welt. Für dessen Vergessen haben seine Verwandten gesorgt, indem sie aus Angst um ihre Reputation jede Publikation über ihn verhinderten.

Wer war Dr. Martin Othmar Winterhalter? Antworten geben in dem Film auch Personen, die Winterhalter persönlich kannten. Paolo Poma aus Morcote erinnert sich lebhaft an die wilden Partys in der Villa Ririta und was die Dorfbewohner davon hielten. Der bekannte Psychiater und ehemalige Direktor der Klinik Burghölzli Daniel Hell ordnet, gestützt auf die zahlreichen ärztlichen Gutachten, Winterhalters Krankengeschichte ein und erörtert die begrenzten Möglichkeiten der damaligen Psychiatrie.