Musik ‚Könnte passieren‘: Queen-Legende Brian May deutet neue Musik an

Brian May - Fire Fight Australia 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 18:00 Uhr

Sir Brian May sagt, dass es neue Queen-Musik geben könnte.

Die Rocklegenden haben seit ‚Made In Heaven‘ von 1995, das vier Jahre nach dem Tod des legendären Frontmanns Freddie Mercury im Jahr 1991 veröffentlicht wurde, kein Album mehr veröffentlicht. Der 77-jährige Gitarrist hat jedoch verraten, dass er und Schlagzeuger Roger Taylor (75) immer neues Material schreiben und er die „Anfänge eines Queen-Songs“ hat, die sich zu etwas entwickeln könnten – wenn es „zur Reife kommt“.

May sagte dem Magazin ‚Mojo‘: „Ich denke, es könnte passieren.“ May fuhr fort: „Sowohl Roger als auch ich schreiben ständig, entwickeln Ideen und machen Dinge in unseren Studios. Ich könnte jetzt die Anfänge eines Queen-Songs direkt vor mir haben. Es kommt nur darauf an, ob die Idee zur Reife gelangt oder nicht. Es geht darum, ob dieser Samen wachsen kann.“

Taylor hatte ebenfalls zuvor angedeutet, neue Queen-Musik zu veröffentlichen. Letztes Jahr sagte er dem Magazin ‚Uncut‘: „Ich denke, wir könnten es. Brian und ich haben uns neulich unterhalten und wir haben beide gesagt, wenn wir das Gefühl haben, gutes Material zu haben, warum nicht? Wir können immer noch spielen. Wir können immer noch singen. Also sehe ich keinen Grund, warum nicht.“

Die ‚We Will Rock You‘-Hitmacher touren seit 2012 mit Adam Lambert und ihre Tourneen erhielten begeisterte Kritiken. Aber May bezweifelt, dass es ein neues Queen-Album mit dem ‚American Idol‘-Zweitplatzierten geben wird. Obwohl sie einige potenzielle Songs im Studio aufnehmen, wird May von Queen-Fans abgeschreckt, die gegen die Idee sind, und er will ihre Loyalität zu Mercury respektieren. In einem Interview mit dem Magazin ‚Total Guitar‘ im Jahr 2023 sagte er: „Wir waren im Studio. Wir haben mitten in einer dieser Touren ein paar Ideen herumgeworfen. Aber es kam einfach nie ganz an den Punkt, an dem wir das Gefühl hatten, dass es richtig sein würde. So weit sind wir also noch nicht gegangen. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich denke, da gibt es eine kleine Barriere. Ich denke, wenn die Leute Queen auf einem Plattenlabel sehen, wollen sie immer noch, dass es Freddie ist, der singt.“