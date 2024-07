Erfrischend und kreativ Kokos-Eiskaffee, Erdbeer-Matcha und Co.: Die Trendgetränke des Sommers

Erdbeer-Matcha-Latte gehört zu den Trendgetränken des Sommers. (ncz/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 17:24 Uhr

Der klassische Eiskaffee hat längst Konkurrenz. Virale Trendgetränke wie Erdbeer-Matcha-Latte, Espresso Tonic oder Kokos-Eiskaffee sorgen für Erfrischung an heißen Sommertagen.

Die Zeiten, in denen der klassische deutsche Eiskaffee mit Vanilleeis und Sahnehaube den Sommer dominierte, sind längst vorbei. Kaffee und Tee haben schon lange auf andere Weise eine Abkühlung erhalten. Inzwischen gibt es zahlreiche kreative Kreationen mit ausgefallenen Zutaten, die nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern eine wunderbare Erfrischung an heißen Tagen bieten. Hier gibt es fünf Trendgetränke des Sommers 2024.

Kokos-Eiskaffee

Das schmeckt nach Urlaub: Der klassische "Iced Latte" aus Espresso und (pflanzlicher) Milch bekommt ein erfrischendes Update: der Coconut Latte. Das Ganze ist nicht nur lecker, sondern auch etwas gesünder als der herkömmliche Iced Latte. Dazu einfach Espresso-Shot zubereiten und kurz abkühlen lassen. In der Zwischenzeit ein Glas mit Eiswürfeln befüllen und 1 TL Kokossirup hinzugeben. Den Kaffee hinzufügen und anschließend das Glas mit Kokosmilch auffüllen.

Erdbeer-Matcha-Latte

Dieses Getränk ist auch ein echter Augenschmaus: Erdbeer-Matcha. Das feine grüne Teepulver aus Japan hat längst seinen Weg in die Herzen vieler Teeliebhaber gefunden, in Kombination mit Erdbeeren wird daraus ein sommerlich-fruchtiges Erlebnis.

Für den Erdbeer-Matcha-Latte 150 g Erdbeeren mit 40 g Zucker in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Sauce eindickt. Ruhen lassen, bis sie abgekühlt ist. 1 TL Matcha-Pulver in eine Matcha-Schale geben und mit 80 ml heißem Wasser aufgießen, dann mit einem Teebesen (alternativ Schneebesen) verquirlen. Die Erdbeersauce mit Eiswürfeln in ein Glas geben, Milch nach Wahl darüber gießen und zum Schluss mit dem Matcha auffüllen.

Lavendel-Limonade

Lavendel-Limonade ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch eine erfrischende Abkühlung. Die zarten Lavendelblüten verleihen der Limonade einen leicht blumigen Geschmack, der perfekt mit der Süße der Limonade harmoniert. Hierfür 500 ml Wasser mit 100 g Zucker zum Kochen bringen und 2 EL getrocknete Lavendelblüten hinzufügen. Die Mischung abkühlen lassen und Lavendel abseihen. Mit 250 ml frischem Zitronensaft mischen und mit Eiswürfeln genießen.

Espresso mit Orangensaft

Espresso und Orangensaft klingt erstmal nach einer ungewöhnlichen Kombination – aber es ist eine, auf die zahlreiche Kaffeeliebhaber schwören. Der Clou: Orangensaft und Espresso haben eine ähnliche Säure, gleichzeitig balanciert die Süße der Orange die Bitterkeit des Kaffees aus. Die Zubereitung ist ganz simpel: Ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas zu 80 Prozent mit frischem Orangensaft auffüllen, anschließend Espresso aufgießen.

Espresso und Tonic

Auch eine wilde Kombination: Espresso und Tonic Water. Den Trend gibt es bereits seit einigen Jahren, Kaffee-Enthusiasten sind gerade zu verrückt nach der Kombination aus Espresso und herb schmeckendem Sodawasser. Die Zubereitung könnte nicht einfacher sein: Ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas mit ca. 180 ml Tonic Water auffüllen und anschließend eine Tasse Espresso langsam über die Eiswürfel in das Glas geben. Ein Zweig Rosmarin oder eine Orangenscheibe sind nicht nur eine schöne Deko, sondern komplementieren das Getränk auch geschmacklich perfekt.