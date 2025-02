Models, "Tatort"-Stars und Sportexperten „Wer weiß denn sowas XXL“: Diese Promis messen sich im Wissensquiz „Tatort“-Stars, Topmodels und Fußballexperten treten am Samstag in der XXL-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ gegeneinander an. Kai Pflaume moderiert das extralange Wissensquiz im Ersten.