01.01.2021 22:19 Uhr

Komiker Michael Wendler: „Wieso ist Pocher noch bei RTL und ich nicht?“

Auch ein Michael Wendler und seine Laura feierten natürlich in das Jahr 2021 rein - und das mit allem Drum und Dran, schließlich dürfte man das ja in Florida noch. Mit seinem neuesten Comedy-Auftritt hat sich der gescheiterte Schlagersänger mal wieder keinen Gefallen getan.

Während sich Deutschland seit Wochen im Lockdown befindet und auch Silvester hierzulande eher dürftig ausfiel, da auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern, Böllern etc. verboten war, schießt Ex-Reality-Star Michael Wendler in seiner neusten Instagram-Story einen besonders dämlichen Rohrkrepierer ab!

Doch der Reihe nach: Seinen treuen Instagram-Followern – oder auch denjenigen, die ihm nur folgen, um an seinen Peinlichkeiten und Fettnäpfchen jede Menge Schadenfreue zu üben – präsentierte er im Vorfeld erst einmal seinen prächtigen Silvesterraketen-Einkauf. In Florida „sei das nämlich noch möglich“. (Ja, wir haben es nun kapiert…)

Peinlich-Feuerwerk in Florida

Das groß angekündigte Wendlersche Feuerwerk entpuppte sich einige Stunden später als wohl einer der beschämendsten Momente für den 48-Jährigen, denn was er mit seinem wertvoll erbeuteten Package an Knallereien ablieferte, wirkte in seiner Instagramstory wie ein drittklassiger Kindergeburtstag.

Laura Müller, die übrigens schon wieder einen Werbepartner verloren hat, überraschte ihren „Schatzi“ dafür aber mit einem Silvester-Essen – ohne es dieses Mal lang und breit für ihre „Community“ abzufilmen. Nur einige Mini-Clips in den Stories verraten, dass die Influencerin ihre wahre Berufung offenbar endlich gefunden hat: Überraschungen am heimischen Herd!

Oli Pocher wünscht ihm den Tod?!

Doch die Wendlersche Schmierenkomödie geht auch im neuen Jahr munter weiter. Statt sich zum Vorsatz zu nehmen, sich vielleicht etwas in Zurückhaltung zu üben, trat Herr Wendler heute schon wieder vor seine Handykamera. Dieses Mal prangerte er unter anderem Oliver Pocher an.

Wendler im Wortlaut: „Was ich jedoch nicht verstehe ist, dass RTL dem größten Mobber und dem Hetzer der Nation – Oliver Pocher – weiterhin eine Plattform gibt. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Micha Wendler denunziert wird vom Sender und entlassen wird und dieser Mann weiterhin beschäftigt wird?! Und jetzt:

Die jüngsten Aussagen schlagen

dem Fass den Boden aus,

denn Oliver Pocher

wünscht mir den Tod!

Doch das liebe Freunde geht gar nicht. Und RTL soll sich bitte mal dazu äußern und sich rechtfertigen, wie man so eine Person weiterhin beschäftigen kann.“

Damit meint er wohl die satirisch-sarkastische Bemerkung von Oli in dessen letzten satirischen Instagram-„Bildschirmkontrolle“ vom 31. Dezember 2020. Allerdings reißt der Sänger seine Behauptung aus dem Zusammenhang.

Nachdem der Entertainer seinen Followern demonstriert hatte, dass Wendler auch die Meldung verbreitet hatte, in der Schweiz sei ein Senior angeblich wegen einer Corona-Impfung gestorben, sagte Oliver Pocher ironisch bezogen auf den „ganzen Dreck“ den Wendler verbreitet: „Weißte was Micha, fahr mit deiner Harley, setz‘ keinen Helm auf und vielleicht hat sich das Ganze dann bald von alleine erledigt“. Ein Schelm, der dabei Böses denkt.

Neue Verschwörungstheorien

Vor wenigen Tagen sorgte der gefallene Sänger aber mit einer weitaus schlimmeren Verschwörungstheorie für Aufmerksamkeit. Angeblich sei eine Krankenschwester aus den USA nach der Corona-Impfung verstorben, verbreitete er unter anderem auf seinem Telegram-Account. In Wirklichkeit ist Tiffany Dover aber quicklebendig, sie leide lediglich unter einem überempfindlichen Hirnnerv, wie sie später gegenüber Medien erklärte. Die Klinik in der Cover arbeitet, veröffentlichte sogar ein Video im Netz, das beweist, das die junge Frau noch lebt.

Mehr als 21.000 Todesfälle in Florida

Doch das scheint Fake-News-Wendler nicht zu interessieren, genau so wenig, wie das hier: Laut offiziellen Angaben meldete Florida (21,4 Mio Einwohner) am letzten Tag des Jahres 2020 bislang über 1.300.000 Fälle mit dem Coronavirus und in diesem Zusammenhang mehr als 21.000 Todesfälle. Am letzten Tag des Jahres meldete Florida 16.000 neue Fälle im Zusammenhang mit Covid 19.

(SV/PV)