Wer konnte an den Erfolg anknüpfen? Die Show-Gewinner 2024: Wie ging es für Leyla Lahouar und Co. weiter? Auch in diesem Jahr setzten sich die Stars in verschiedenen Formaten durch und entschieden die großen TV-Shows für sich. Doch wie ging es nach dem Erfolg für Leyla Lahouar, Lucy Diakovska und Co. weiter?