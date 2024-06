Er starb nach 38. Hochzeitstag Komiker und „Seinfeld“-Darsteller: Hiram Kasten ist tot

Hiram Kasten (1952-2024) mit seinem Freund Jerry Seinfeld (r.). (smi/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 09:52 Uhr

Hiram Kasten ist tot. Der Schauspieler und Stand-up-Komiker starb mit 71 Jahren - nur einen Tag nach seinem 38. Hochzeitstag. Kasten war unter anderem in "Seinfeld" seines langjährigen Kumpels Jerry Seinfeld zu sehen.

Hiram Kasten ist tot. Der Komiker und Schauspieler (unter anderem "Seinfeld") starb am Sonntag (16. Juni 2024) im Alter von 71 Jahren in seinem Haus in Batavia im US-Bundesstaat New York. Dies berichtete die Lokalzeitung "The Batavian" in einem Nachruf auf den Darsteller. Seine Facebook-Seite bestätigte Hiram Kastens Tod, indem sie den Nachruf des "Batavian" teilte.

OBITUARY – HIRAM KASTEN

A Truly Charming Guy

1952-2024 Hiram Kasten saw the light flash before his eyes, as he so often… Posted by Hiram Kasten on Sunday, June 16, 2024

Der Verstorbene kam am 30. Oktober 1952 als Hiram Z. Kastenbaum in New York City zur Welt, in einer jüdischen Nachbarschaft in der Bronx. Nach seinem College-Abschluss startete Kasten zunächst am Theater durch. Doch schon bald zog es ihn auf die Comedy-Bühne. Er trat im The Comic Strip Live auf, dem ältesten Stand-up-Comedy-Club New Yorks.

Von "Seinfeld" bis "Sabrina"

Der Moderator seines ersten Gigs im Comic Strip Live war ein gewisser Jerry Seinfeld (70). Der Beginn einer langen Freundschaft mit dem späteren Comedy-Superstar. Als Jerry Seinfeld später seine nach ihm benannte Hit-Sitcom startete, gab er Hiram Kasten eine kleine Rolle. 1993 und 1994 spielte Kasten in "Seinfeld" den Part des Michael. In drei Episoden verkörperte er den Arbeitskollegen von Elaine (Julia Louis-Dreyfus, 63).

Sein Auftritt in "Seinfeld" war nicht die erste Serienrolle für Hiram Kasten und sollte nicht seine letzte bleiben. So trat er als Gast in "Der Prinz von Bel-Air" neben Will Smith (55) oder in "Alle lieben Raymond" von und mit Ray Romano (66) auf. Auch in "Lass es, Larry" von "Seinfeld"-Co-Schöpfer Larry David (76) schaute Kasten vorbei. In "Sabrina – total verhext" hatte er gar zwei verschiedene Episodenrollen.

Er starb kurz nach seinem 68. Todestag

Eine Todesursache nannte der Nachruf in "The Batavian" nicht. Hiram Kasten litt aber seit 2017 an verschiedenen Krankheiten, unter anderem an Prostatakrebs. Mit der chronischen Darmentzündung Morbus Crohn hatte er sein ganzes Leben zu kämpfen. Hiram Kasten starb einen Tag nach seinem 38. Hochzeitstag mit seiner Frau Diana Kisiel Kastenbaum. Laut dem Nachruf soll er in ihren Armen gestorben sein. Der Komiker hinterlässt seine Tochter Millicent Jade Kastenbaum, die als Staatsanwältin arbeitet.