Neue Folgen in Spielfilmlänge „Kommissar Rex“ kehrt zurück – mit diesen Stars

"Kommissar Rex" kehrt zurück: Die Hauptrollen übernehmen Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher.

SpotOn News | 18.02.2025, 12:23 Uhr

Das Warten hat bald ein Ende: "Kommissar Rex" kommt zurück und das in Spielfilmlänge. Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher übernehmen die Hauptrollen.

Bereits im Oktober 2024 wurde bekannt, dass "Kommissar Rex" auf die Bildschirme zurückkehren wird. Nun gibt es die ersten Details zu dem Comeback des vierbeinigen Ermittlers. Ab Frühjahr 2025 produziert Sat.1 in Zusammenarbeit mit dem ORF neue Folgen der beliebten Krimi-Reihe in Wien, wie der Sender am Dienstag bekanntgab.

Die neuen Gesichter von "Kommissar Rex"

Die Hauptrollen übernehmen Maximilian Brückner (46) und Ferdinand Seebacher (35). Brückner bringt bereits Krimierfahrung mit. Von 2006 bis 2012 war er im Saarbrücker-"Tatort" als Kriminalhauptkommissar Franz Kappl aktiv. In der "Kommissar Rex"-Neuauflage ermittelt er als Kommissar Steiner im Morddezernat. Seebacher unterstützt ihn als Inspektor Felix Burger. ZDF-Zuschauer kennen den 35-Jährigen aus der beliebten Serie "Die Bergretter", wo er bis 2023 in der Rolle von Simon Plattner zu sehen war.

"Sat.1 legt die Wurstsemmeln bereit für unsere beste Schnüffelnase. 'Kommissar Rex' kommt zurück. Und weil wir vom beliebtesten TV-Polizeihund der Welt nicht genug bekommen können, zeigt Sat.1 die neuen Folgen in Spielfilmlänge", freut sich Sat.1 Senderchef Marc Rasmus.

Kommissar Rex: Das waren die bisherigen Stars der Serie

Tobias Moretti (65) spielte ab 1994 das erste Herrchen von Rex. Mit der Rolle als Kriminalinspektor Richie Moser gelang ihm der große Durchbruch, genauso wie Karl Markovics (61) als Mosers Assistent Ernst Stockinger. Der unter einer Hundephobie leidende "Stocki" wurde zum heimlichen Star der Serie, 1996 bekam er mit "Stockinger" sogar einen Ableger spendiert.

Gedeon Burkhard (55) übernahm als Alexander Brandtner 1998 die Hauptrolle von Tobias Moretti. 2001 stieg der Schauspieler aus der beliebten Serie wieder aus. Alexander Pschill (54) übernahm bis zum Serienende 2004 als Marc Hoffmann. 2008 belebte der italienische Sender Rai "Kommissar Rex" neu, zuerst als Ko-Produktion mit dem ORF, dann als "Il Commissario Rex" rein italienisch.

Die humorvolle Krimiserie wurde in 125 Länder verkauft und unter anderen in Sprachen wie Mandarin oder Vietnamesisch übersetzt. Diverse europäische Länder starteten eigene Adaptionen, von Polen bis Portugal. 2019 ging in Kanada das englischsprachige Remake "Hudson & Rex" an den Start, das wiederum in über 120 Länder verkauft wurde.