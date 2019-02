Kommt „Knight Rider“ als Hörbuch zurück?

Samstag, 23. Februar 2019 16:21 Uhr

David Hasselhoff verriet jetzt gegenüber der Filmseite „Digitalspy“ gute Nachrichten hinsichtlich eines lang erwarteten „Knight Rider„-Revivals.

Fans warten bereits seit mehreren Monaten auf ein Update, seit The Hoff 2017 enthüllte, dass er mit dem damaligen“Guardians of Galaxy“-Regisseur James Gunn zusammenarbeiten würde, um sich die Rechte für einen vollwertigen TV-Platz der beliebten 80’er-Action-Serie zu sichern.

In einer Zeit in der gefühlt sämtliche Serien neu verfilmt werden, erscheint es fast absurd, dass Hasselhoff und sein intelligentes Auto KITT bisher keinen neuen Sendeplatz ergaunert haben. Stattdessen läuft momentan eine „Audible“-Original-Hörbuchproduktion mit dem Titel „Up Against The Wall“ mit dem berühmten Lockenkopf.

Es wird etwas kommen

„Ich habe vor dem Interview mit euch gerade mit ein paar Leuten geredet und gefragt: Die fragen mich bestimmt nach Knight Rider, was soll ich sagen?“ Lachend erklärte der Schauspieler weiter: „Sie haben gesagt, dass sie nichts dazu sagen werden…noch nicht. Es wird eine Ankündigung kommen.“

The Hoff deutete an: „Die gute Nachricht ist, dass es in naher Zukunft eine Ankündigung gibt. Die eigentliche Nachricht ist aber, dass ich nicht darüber sprechen kann. Aber ich bin sehr aufgeregt. Aber wenn ihr das Hörbuch „Up Against The Wall“ hört, dann wird euch das ehrfürchtig an etwas denken lassen, was da noch kommen könnte. Es beginnt mit Knight und endet mit Rider.“

Könnte das bedeuten, dass auch die legendäre Serie als eine Hörbuch-Reihe zurückkommt, wie damals „Akte X“, das ebenfalls auf „Audible“ zu hören war? In der Zwischenzeit können Fans von David Hasselhoff aber erstmal jede Menge Spaß und Spannung mit dem Hörbuch-Spionage-Thriller „Up Against The Wall“ haben, das zu Zeiten der Berliner Mauer spielt. Das Hörbuch ist in Großbritannien und den USA exklusiv bei Audible erhältlich.