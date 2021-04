Kommt Prinz Harry im Sommer doch nicht zurück nach England?

Kommt Prinz Harry im Juli nach London? (hub/spot)

27.04.2021 11:49 Uhr

Am 1. Juli wird in London eine Statue zu Ehren von Prinzessin Diana enthüllt. Ob Prinz Harry dann wie geplant vor Ort ist, soll aber ungewiss sein.

Zur Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip (1921-2021) ist Prinz Harry (36) für wenige Tage zurück nach Großbritannien gekommen. Eigentlich ist für den Sommer ein weiterer Auftritt von ihm in London geplant. Den könnte der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) aber absagen – angeblich weil er von dem „frostigen Empfang“, den er bei der Beerdigung von Prinz Philip erlebt haben soll, „schockiert“ war. Royal-Experte Russell Myers behauptet laut der britischen „Sun“, der Herzog von Sussex könnte sich daher „entschuldigen“ lassen, und nicht zur Enthüllung einer Statue anreisen, die an seine verstorbene Mutter Diana (1961-1997) erinnern soll.

Am 1. Juli wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden – an diesem Tag sollte Prinz Harry an der Seite seines Bruders Prinz William (38) bei einer Zeremonie im Garten des Kensington Palasts anwesend sein. Der „Sun“ zufolge erklärte Russell Myers bei „TalkRadio“, dass ein Teil der königlichen Familie Harry bei Philips Beerdigung aber einen „frostigen Empfang“ bereitet und angeblich nicht mit ihm gesprochen habe, „und vielleicht hat ihn das etwas geschockt“. Sagt Harry, der seit einem Jahr in Kalifornien lebt, deshalb seine erneute Reise nach England ab?

Welche Auswirkungen hat das Oprah-Interview?

Dass Prinz Harry zur Einweihung der Statue kommt, ist allerdings bereits länger ungewiss, denn seine Ehefrau, Herzogin Meghan (39), ist schwanger. Das zweite Kind des Paares, eine Tochter, soll im Frühsommer zur Welt kommen. Laut Myers könnte Harry dennoch zurück nach London fliegen, William und dessen Ehefrau, Herzogin Kate (39), würden ihn willkommen heißen, ist sich der Experte sicher. Viel werde nun davon abhängen, was in den kommenden Wochen passiere. Denn noch sei nicht abzusehen, welche Auswirkungen das TV-Interview mit Oprah Winfrey (67) wirklich habe. In dem Gespräch mit der Talklegende machten die Sussexes den Royals schwere Vorwürfe, von Rassismus innerhalb der königlichen Familie war die Rede.