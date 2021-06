Kommt Prinz Harry mit Sohn Archie nach London?

Kommt Prinz Harry alleine oder in Begleitung nach London? (hub/spot)

18.06.2021 09:46 Uhr

Prinz Harry wird zur Enthüllung einer Statue in London erwartet. Fliegt er allein aus den USA in seine Heimat - oder bringt er wirklich Sohn Archie mit?

Den Royal-Fans würde er damit wohl eine riesige Freude bereiten: Prinz Harry (36) könnte bei seinem geplanten Besuch in London seinen Sohn Archie (2) dabei haben. Das spekuliert zumindest die britische Boulevardpresse. Seine Ehefrau Herzogin Meghan (39) wird wohl mit der neugeborenen Tochter Lili zu Hause im kalifornischen Montecito bleiben. Das zweite Kind des Paares kam am 4. Juni zur Welt.

Würde Archie seinen Vater tatsächlich auf der Reise begleiten, wäre es das erste Mal, dass die königliche Familie den Zweijährigen persönlich sieht, seit er vor mehr als einem Jahr mit seinen Eltern Großbritannien verlassen hat. Viele royale Insider seien der Ansicht, dass der Herzog von Sussex den kleinen Archie mitbringen werde, wie die „Sun“ unter Berufung auf die „Daily Mail“ berichtet. Das würde die Reise zu einer „sehr emotionalen Zeit“ machen.

Diana-Statue wird enthüllt

Prinz Harry soll am 1. Juli auf dem Gelände des Kensington Palasts eine Statue zu Ehren seiner Mutter enthüllen. Die 1997 bei einem Autounfall tödlich verunglückte Prinzessin Diana wäre an diesem Tag 60 Jahre alt geworden. Zusammen mit seinem Bruder Prinz William (38) hat Harry seit 2017 an der Entwicklung der Statue mitgearbeitet. Zu deren Enthüllung werden die beiden dennoch angeblich getrennte Reden halten.

Das Verhältnis zwischen den Prinzen soll britischen Medienberichten zufolge angespannt sein. Harry und Meghan hatten der königlichen Familie in einem großen TV-Interview mit Oprah Winfrey (67) im März schwere Vorwürfe gemacht. Im Frühjahr 2020 waren die Sussexes in die USA gezogen, nachdem sie verkündet hatten, dass sie als hochrangige Mitglieder der Royals zurücktreten. Zuletzt war Prinz Harry zur Beerdigung seines Großvaters, Prinz Philip (1921-2021), Mitte April nach Großbritannien gereist.