09.11.2020 12:24 Uhr

„Komplett überrumpelt“: Nicolas Puschmann ist wieder Single

Nicolas Puschmann ist offiziell wieder Single. Der ehemalige "Prince Charming" hat auf Instagram bestätigt, dass sich Lars Tönsfeuerborn von ihm getrennt hat. Auch sein Ex-Partner hat sich zu Wort gemeldet.

Es ist offiziell: Nicolas Puschmann (29) und Lars Tönsfeuerborn (30) sind kein Paar mehr. Das haben die beiden auf Instagram bekanntgegeben. Aufgrund einer Instagram Story des ehemaligen „Prince Charmings“ am Sonntag (8. November) kamen Gerüchte um eine vermeintliche Trennung auf. Am Montag (9. November) bestätigte Puschmann, dass sich Lars Tönsfeuerborn von ihm getrennt hat.

Trennung für Nicolas Puschmann „völlig überraschend“

„Lars hat sich gestern von mir getrennt und damit geht unsere gemeinsame Liebesreise für mich völlig überraschend zu Ende. Ich habe an eine gemeinsame Zukunft mit Lars geglaubt und wurde von der Trennung komplett überrumpelt“, so die emotionalen Worte von Puschmann. Er sei sehr verletzt und müsse die Situation erst einmal verarbeiten. Er brauche jetzt Zeit „um zu trauern“.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärte Puschmann zudem: „Lars bleibt ein besonderer Mensch für mich und durch unsere einzigartige ‚Prince Charming‚-Liebesreise werden wir immer miteinander verbunden sein.“

Lars Tönsfeuerborn bedankt sich für „unvergessliche Zeit“

Tönsfeuerborn veröffentlichte ebenfalls ein Statement auf seinem Instagram-Account: „Leider muss ich euch bestätigen, dass die Gerüchte und das Statement von Nicolas der Wahrheit entsprechen, ich habe mich von ihm getrennt.“ Keiner von ihnen habe sich etwas zu Schulden kommen lassen. Er wolle die Trennung möglichst privat halten und bittet um Verständnis.

Trotz der Umstände zolle er ihrer „gemeinsamen Zeit den vollen Respekt“. Er danke seinem Ex-Partner „für eine unvergessliche Zeit und für die starke Schulter in vielen Lagen. Was kommt wird die Zukunft zeigen.“

Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn haben sich in der ersten Staffel der Gay-Datingshow „Prince Charming“ kennengelernt. Seitdem waren die beiden unzertrennlich, zogen in eine gemeinsame Wohnung und riefen zudem den Podcast „Ausdauersport Liebe“ ins Leben. Im Interview mit spot on news erklärten sie Mitte Juli noch, dass sie „eine sehr glückliche und vor allem strapazierfähige Beziehung führen“.

(eee/spot)