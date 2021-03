Komplikationen bei einer OP: Schauspieler George Segal ist tot

24.03.2021 07:08 Uhr

Der amerikanische Schauspieler George Segal ist nach einer Operation verstorben. Der Star aus "Die Goldbergs" wurde 87 Jahre alt.

US-Schauspielstar George Segal ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau laut CNN am Dienstag. „Die Familie ist am Boden zerstört, bekannt geben zu müssen, dass George Segal heute Morgen aufgrund von Komplikationen bei einer Bypass-Operation verstorben ist“, erklärte Sonia Segal demnach.

Die Karriere von George Segal erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte. Er war unter anderem zu sehen in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ (1966) – der Film brachte ihm eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller ein – oder „Mann, bist du Klasse!“ (1973). Auch durch „Wo is‘ Papa?“ (1970), „Die Eule und das Kätzchen“ (1970) oder „Das Geld liegt auf der Straße“ (1977) wurde er bekannt. Ab den 90er Jahren feierte er auch im TV Erfolge. 2013 besetzte Produzent Adam F. Goldberg (44) Segal in seiner halbautobiografischen Serie „Die Goldbergs“. Auf Twitter schrieb Adam F. Goldberg nach dem Tod des Schauspielers: „Heute haben wir eine Legende verloren.“

Today we lost a legend. It was a true honor being a small part of George Segal’s amazing legacy. By pure fate, I ended up casting the perfect person to play Pops. Just like my grandfather, George was a kid at heart with a magical spark. I think these memories say it all… pic.twitter.com/D1aNZuT20e

— Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) March 24, 2021