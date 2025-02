Zum Thema "Philosophie der Harmonie" Konkurrenz für Meghan? König Charles III. plant Amazon-Doku

König Charles hat eine Leidenschaft für Umweltthemen und Nachhaltigkeitsprojekte. Diese sollen im Fokus des Dokumentarfilms stehen. (ae/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 06:53 Uhr

Am 4. März soll auf Netflix endlich die Serie "With Love, Meghan" von Herzogin Meghan starten. Und auch ihr Schwiegervater König Charles scheint nun gemeinsame Sache mit einem Streamingdienst zu machen. Für Amazon Prime Video ist offenbar ein Dokumentarfilm in Arbeit.

Nach Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43), die bereits für Netflix einige Projekte realisierten, soll nun auch König Charles (76) im Streaminggeschäft mitmischen. Wie britische Medien berichteten, soll Amazon Prime Video einen Dokumentarfilm über die "Philosophie der Harmonie" des Monarchen produzieren. Dieser werde voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 erscheinen.

Seit Januar soll schon gedreht werden

Laut dem "Hello"-Magazin begannen die Dreharbeiten bereits im Januar im schottischen Dumfries House. Der Dokumentarfilm konzentriere sich auf die langjährige Leidenschaft des Königs für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und seine wohltätigen Bemühungen im Vereinigten Königreich und im Ausland.

Charles' Wohltätigkeitsorganisation "The King's Foundation" bezeichnete die Zusammenarbeit in einer Erklärung als "bahnbrechenden Film", wie "Daily Mail" berichtete. Die Wohltätigkeitsorganisation feiert ihr 35-jähriges Bestehen, hat ihren Hauptsitz in Dumfries House in East Ayrshire, Schottland, und arbeitet daran, nachhaltige Gemeinschaften aufzubauen. Darüber hinaus setzt sie sich für die Förderung der Harmoniephilosophie des Königs ein, in der alles in der Natur als miteinander verbunden betrachtet wird.

Umdenken in der royalen Medienpolitik?

Die Entscheidung, dies mit dem amerikanischen Giganten zu tun, wird in den britischen Medien als radikaler Wandel in der Medienpolitik der Königsfamilie gesehen. In der Vergangenheit konzentrierten sich königliche Dokumentarfilme zum einen meist auf bestimmte Ereignisse wie Krönungen oder Hochzeiten. Zum anderen setzte man auf eine Zusammenarbeit mit britischen Medien wie BBC oder ITV. Es sei davon auszugehen, dass mehrere andere Plattformen konsultiert wurden, bevor Amazon grünes Licht erhielt, berichtete "The Times". Laut "Hello!" hoffe der König, damit ein weltweites Publikum zu erreichen.

Die Ankündigung der Dokumentation erfolgt, nachdem König Charles in den vergangenen Jahren mehrfach in Fernsehsendungen aufgetreten ist. Ende 2024 war er etwa in einer BBC-Weihnachtssondersendung von Countryfile zu sehen, die in seinem Haus in Highgrove gedreht wurde und die Arbeit der Bildungsprogramme der King's Foundation vorstellte. Charles nahm 2023 auch an einer Sonderfolge von "The Repair Shop" teil, in der er die Arbeit der Studenten der Wohltätigkeitsorganisation vorstellte und über traditionelles Handwerk sprach.