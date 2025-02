Wegen "Unterleibsschmerzen" Konzert in Peru abgesagt: Shakira liegt im Krankenhaus

Shakira musste ins Krankenhaus. (hub/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 06:36 Uhr

Statt auf die Bühne ging es für Shakira in Peru in ein Krankenhaus. Auf Instagram hat sie ihren Fans die Hintergründe verraten.

Popstar Shakira (48) ist in Peru wegen "Unterleibsschmerzen" in ein Krankenhaus gebracht worden. Das verriet die Sängerin auf Instagram. Eines ihrer Konzerte musste sie absagen. Die "Hips Don't Lie"-Interpretin sollte in Lima auftreten.

Video News

"Es tut mir leid, euch allen mitteilen zu müssen, dass ich gestern Abend wegen eines Unterleibsproblems in die Notaufnahme musste und derzeit im Krankenhaus bin", schrieb Shakira in einer Instagram-Story. "Die Ärzte, die sich um mich kümmern, haben mich wissen lassen, dass es mir nicht gut genug geht, um heute Abend aufzutreten."

"Ihr gebt mir so viel Stärke"

Die kolumbianische Künstlerin fügte hinzu: "Ich bin sehr traurig, dass ich heute nicht auf der Bühne stehen kann." Sie habe sich sehr darauf gefreut, ihr "geliebtes peruanisches Publikum wiederzusehen". Weiter heißt es in dem Post, Shakira hoffe, dass es ihr morgen besser gehe und sie aus dem Krankenhaus entlassen werde, damit sie auftreten kann. Sie bedankte sich später in einer weiteren Instagram-Story für die "liebevollen Botschaften" ihrer Fans: "Ihr gebt mir so viel Stärke".

Zuvor hatte Shakira Schnappschüsse gepostet, die zahlreiche Fans zeigen, die sie bei ihrer Ankunft in Peru am Flughafen begrüßen. Der nächste Auftritt der Sängerin in Lima ist Medienberichten zufolge für Montag geplant. Letzte Woche hatte sie ihre Tournee zu ihrem mit einem Grammy ausgezeichneten Album "Las Mujeres Ya No Lloran" in Brasilien begonnen.

Sie hat eine schwere Zeit hinter sich

In dem Album verarbeitet Shakira musikalisch die Trennung von dem spanischen Fußballstar Gerard Piqué (38), mit dem sie zwei Söhne hat. Shakira hat sich damit nach einer schwierigen Zeit zurückgemeldet. Sie und Piqué hatten im Juni 2022 ihre Trennung bekannt gegeben. Die Sängerin war insgesamt rund elf Jahre mit dem ehemaligen Fußballprofi liiert. Zusätzlich zum Beziehungsende hatte Shakira auch noch Probleme mit den spanischen Steuerbehörden. Im November 2023 hat sie sich mit der Staatsanwaltschaft auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt.