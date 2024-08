Als was kommt sie diesmal? Kostüm-Rätselraten beginnt: Heidi Kum gibt ersten Halloween-Hinweis

Heidi Klum und Tom Kaulitz kamen in Partnerkostümen zu ihrer legendären Halloween-Party. (ili/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 09:47 Uhr

Halloween-Queen Heidi Klum hat den Startschuss zum alljährlichen Rätselraten um ihr Kostüm gegeben. Das ist ihr erster kleiner Hinweis.

Heidi Klum (51) gilt als Königin der Halloween-Kostüme. Jahr für Jahr sorgt sie mit spektakulären Outfits auf ihrer traditionellen Party für Aufsehen und Schlagzeilen. Als was sie erscheint, ist stets ein gut gehütetes Geheimnis. Zuletzt kam sie mit ihrem Ehemann, Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz (34), immer in Partnerkostümen zu dem legendären Halloween-Fest, das sie jedes Jahr am 31. Oktober in New York City feiert. 2023 kam Klum als Pfau und Kaulitz als Pfauenei, davor war sie ein Wurm und er ein Fischer…

In einem aktuellen Q&A, das sie in ihren Instagram-Stories veröffentlichte, verriet Klum nun ein erstes kleines Detail: "Ich bin so aufgeregt wegen Halloween. Es wird so gut werden", sagt sie strahlend in ihre Handy-Kamera und fügt dann flüsternd – wie es sich für ein echtes Geheimnis gehört – hinzu: "Es wird ein Partnerkostüm." Mehr gab Klum allerdings noch nicht preis. Üblicherweise folgen in den kommenden Wochen immer wieder kleine versteckte oder offene Hinweise, die Fans dürfen also mal wieder gespannt sein.

Seit 2018 offiziell "Queen of Halloween"

Die gebürtige Rheinländerin Heidi Klum hat in ihrer Wahlheimat USA schon früh das Halloween-Fest als Karnevals-Pendant für sich entdeckt. Seit 2000 veranstaltet sie ihre Kult-Party am 31. Oktober in der US-Metropole. Zudem hat sie es geschafft, dass eine der spannenden Promi-Fragen im Herbst die nach ihrem stets aufwändig gestalteten Halloween-Kostüm ist.

Das alles hat seit Oktober 2018 auch hochoffizielle Früchte getragen, denn Klum ist von der Halloween Association zur "Queen of Halloween" ernannt worden. Auf ihrem Instagram-Account hat die Entertainerin damals ein Video gepostet, auf dem sie überglücklich ein großes Paket öffnete und eine Schatzkiste mit Totenkopf herausholte, die die ungewöhnliche Ernennungsurkunde enthielt.

"Ein großes Dankeschön an die Halloween Association, dass sie mich zu ihrer 'Queen of Halloween' ernennen! Es war schon immer einer meiner liebsten Feiertage und ich fühle mich absolut geehrt, von einer Organisation gewürdigt zu werden, die Halloween genauso feiert wie ich!", freute sich Heidi Klum in ihrem Kommentar zum Video-Clip.