Stars Kourtney Kardashian darf Klinik verlassen

Kourtney Kardashian and Travis Barker - Boohoo X Kourtney Kardashian fashion show - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2023, 08:00 Uhr

Die schwangere Reality-TV-Darstellerin musste plötzlich in die Klinik - nun wurde sie entlassen.

Kourtney Kardashian durfte nach ihrem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause.

Die Reality-TV-Darstellerin ist bereits Mutter von Mason (13), Penelope (11) und Reign (8), die aus ihrer Beziehung mit Scott Disick stammen. Derzeit erwartet sie ein Baby mit ihrem Ehemann Travis Barker. Der Blink-182-Drummer musste nun eine Reihe von Tourdaten verschieben, als es Kourtney am Wochenende plötzlich schlecht ging. Die 44-Jährige musste sogar das Krankenhaus aufsuchen.

Nun gibt ein Insider Entwarnung. „Kourtney ist jetzt wieder zu Hause bei ihren Kindern. Es geht ihr besser. Sie ist auch froh, dass Travis wieder zu Hause ist“, verrät der Vertraute gegenüber dem ‚People‘-Magazin. Warum der ‚The Kardashians‘-Star ins Krankenhaus musste, ist nicht bekannt. Auf Bildern, die ‚Page Six‘ vorliegen, sind Kourtney und Travis dabei zu sehen, wie sie die Klinik in Los Angeles verlassen und in einen schwarzen SUV steigen.

Travis‘ Band Blink-182 verkündete am Freitag (2. September) in einem Statement: „Aufgrund einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die Staaten zurückkehren. Die Konzerte in Glasgow, Belfast und Dublin werden verschoben. Weitere Informationen zu seiner Rückkehr nach Europa und zu den neuen Terminen werden wir bekannt geben, sobald sie verfügbar sind.“ Wenige Stunden davor hatte der Musiker Bilder eines Banners gepostet, auf dem stand: „Zusammen beten wir.“